Estados Unidos: cuáles son los candidatos para reemplazar a Gregg Berhalter

Luego de quedar eliminado en los octavos de final del Mundial de Qatar 2022, a manos de Inglaterra, muchos son los rumores sobre la posible salida de Gregg Berhalter como entrenador de la Selección de fútbol de los Estados Unidos. Por el momento nadie se ha expedido diciendo lo contrario.

Si bien el trabajo del seleccionador del Tema USA fue bueno, hay intereses en que la actuación en 2026, cuando el país reciba a la siguiente edición del Mundial, sea la mejor versión posible.

El US Soccer estaría detrás de nombres de jerarquía mundial para suceder a Berhalter, publicó The Athletic. Guardiola es uno de los nombres que suenan ya que ha quedado con un vínculo fuerte con Estados Unidos, allí vivió, en New York, entre el final de su gestión en Barcelona y su arribo al Bayern Munich, pero se complicaría como opción luego de haber renovada por dos años con el Manchester City.

Los otros cuatro técnicos que suenan están, actualmente, libres. Zinedine Zidane, el francés ex Real Madrid; Roberto Martínez, español que dirigió a Bélgica desde 2016 y participó de los Mundiales de Rusia 2018 y Qatar 2022, recientemente desvinculado; el español Luis Enrique, sin trabajo desde su eliminación de la Copa del Mundo de Qatar y el argentino Marcelo Bielsa, sin trabajo desde su destitución del Leeds de la Premier League.

Por su parte, también aparece en el listado el estadunidense Jesse March es uno de los nombres que se barajan, pero está actualmente en el Leeds y consolidando el proyecto reestructurado desde la salida de Bielsa.

Gregg Berhalter ya ha demostrado interés por continuar en el cargo con vistas a la próxima Copa del Mundo pero el haber filtrado información sobre el comportamiento de Gio Reyna durante el mundial le habría valido algunas fuertes críticas dentro del vestuario. El entrenador, al mando del USMNT, logró consagrarse en la Liga de Naciones de Concacaf en 2019-20 y en la Copa de Oro Concacaf de 2021.