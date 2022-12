El duro comentario de Alejandro Fantino que enfureció a los hinchas mexicanos

Alejandro Fantino, periodista argentino, cargó nuevamente contra los hinchas de la Selección de México. El reportero es conocido por sus filosas declaraciones y ahora volvió a ser protagonista nuevamente al hablar y desprestigiar a los fanáticos.

"Los mexicanos tienen complejo de inferioridad con nosotros. Los mexicanos quieren ser nosotros y no pueden. No les da, no pueden, no llegan", comenzó diciendo el argentino en su nuevo programa llamado Multiverso Fantino, tras irse de la cadena ESPN donde estuvo en gran parte del año.

Y añadió: "Sueñan con jugar al futbol como nosotros. Quieren llegar a ser la Selección Argentina y no pueden. Así se pinten la camiseta celeste y blanco, dejen el verde no van a poder".

A Fantino también se lo ha visto hablando mal de ex colegas de ESPN donde le tocó trabajar. Mariano Closs, Sebastián Vignolo y hasta Miguel Simón recibieron críticas de él.