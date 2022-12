Desde la playa Kim Kardashian lució una bikini y las miradas se posaron sobre ella

Kim Kardashian es una de las celebridades más bellas en el mundo del espectáculo. La estrella ha participado por más de 20 años en el reality show de su familia 'Keeping Up with the Kardashians' y en la actualidad sale en el nuevo programa 'The Kardashians'. Recientemente publicó una imagen en las redes sociales y causó furor.

La empresaria y modelo se la pasa publicando contenido de los productos que vende. Muchos le dicen la reina del marketing porque la mayoría de los artículos que muestra se agotan horas después. Kim es dueña de Skims una marca de ropa interior, fajas y otras prendas modeladoras. También tiene SKKN, una linea de productos para el cuidado de la piel y SKKY Partners, una "firma de capital privado de consumo y medios de próxima generación junto con Jay Sammons".

Asimismo, Kim se la pasa colaborando con marcas y participando en sesiones de fotos. Por esto, debido a su trabajo, la empresaria viaja de un lado del mundo al otro. Sin embargo, hace unos días atrás decidió tomarse unos días de descanso junto con sus hijos, razón por la cual eligió un destino paradisíaco.

Kim Kardashian junto con sus hijos. Imagen tomada de Instagram.

Kardashian junto con sus pequeños viajaron a una playa de aguas cristalinas y arena blanca. Por supuesto, la empresaria aprovechó algunos momentos para tomarse una tierna foto junto con todos sus hijos y la compartió en su cuenta personal de Instagram. Por otro lado, después publicó una postal tomando sol y enseñando su figura perfecta en una bikini de dos piezas en color blanco. El posteo se llenó de corazones y por el momento ha recolectado casi 3 millones de likes y 14.7 mil comentarios.