Ya fuera de su cargo, Gerardo Martino recibió la crítica menos pensada

Gerardo Martino será un antes y un después para la historia de la Selección de México. El entrenador es muy criticado por los hinchas e ídolos de México. Tal es así que ya no estando en el cargo, sigue estando en el ojo de la tormenta. Ahora recibió cuestionamientos de la persona menos pensada.

Ricardo Osorio, exjugador de la Selección mexicana, salió a destrozar al entrenador en las últimas horas en una entrevista con TUDN: "Estuve en Qatar, he seguido varios procesos y (este) ha sido el más lamentable de todos, tenemos que llegar a este momento para tocar más fondo para sacar más provecho".

Ricardo Osorio

"¿Por qué? Porque México no se merece estar donde está, ha hecho grandes Mundiales, nos hemos quedado en el cuarto partido, pero de qué forma. Hoy había jugadores, pero no un centro delantero, no hubo 9. No puedes poner a Chucky Lozano de espaldas, matas a un jugador que es rápido, que es de los pocos habilidosos, lo exhibes. México no tenía ese 10 como Cuauhtémoc Blanco", siguió con su explicación.

Además, Osorio aclaró que quiere menos extranjeros en la liga mexicana: "En la Liga ya lo han dicho aqui, los extranjeros no tiene la culpa, nosotros por tener tantos, cinco es más que suficiente. Cuando vine acá me tocaron cinco muy buenos, Suazo, Basante, Ayoví, Cardozo, Chelito Delgado, pero hablamos de qué calidad".