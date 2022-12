El confuso test visual que nadie puede completar a la primera

Los test visuales son ideales para confundir a todos e incluso a las personas que tienen las mentes más brillantes. Muchos utilizan ilusiones ópticas que engañan al cerebro, así que requieren gran concentración a la hora de resolverlos. Hoy traemos una imagen con un desafío que a primera vista parece simple, pero es más complicado de lo que parece.

Test visual, imagen de archivo.

No se trata de los típicos retos que te pide que encuentres una figura específica entre unas manchas y tampoco es de los test tipo "¿Dónde está Wally?" que requieren que busques un objeto que está escondido entre miles de cosas a su alrededor. En esta oportunidad se trata de una imagen que hace un juego de palabras en combinación con los colores.

Es una placa que tiene varias palabras y lo único único que tienes que hacer es describir los colores de las letras, no tienes que leer las palabras. Sin embargo, esto resultará una total confusión para tus centros cerebrales y para tu visión. Se trata de un típico ejercicio de estimulación que los psicólogos llaman lucha de hemisferios cerebrales.

Test visual. Intenta describir el color de las letras, sin leer la palabra. Imagen de computerhoy.com

Si pudiste resolver el ejercicio a la primera vez ¡Felicidades, tienes toda una vista de halcón! Sin embargo, si no pudiste describir los colores y te confundiste con las palabras, no te preocupes, el test está hecho para confundir tu mente. Cabe aclarar que este ejercicio no tiene carácter de diagnóstico, sino que es simplemente un reto para que practiques con tus amigos y veas quién es el primero que puede especificar los colores.