Qué otras series hizo Imelda Staunton, la actriz que interpreta a Isabel II en The Crown

Imelda Staunton se luce con su interpretación de la reina Isabel II en The Crown. A poco de cumplir 67 años, es una de las actrices más reconocidas de los últimos tiempos y cuenta con una amplia trayectoria de películas y series.

Hay papeles que catapultan a un actor o a una actriz a la fama absoluta, y otros que les llegan a los artistas más bien como resultado de una carrera plagada de éxitos y talento.

Este último es el caso de Imelda Staunton, la actriz británica nacida en enero de 1956 que fue elegida para interpretar nada más y nada menos que a la reina Isabel II en la quinta y sexta temporadas de The Crown.

Para los más jóvenes, Staunton es conocida por haber dado vida a Dolores Umbridge en la saga cinematográfica de Harry Potter. Sin embargo, se trata de una actriz que cuenta con décadas de trayectoria y con decenas de participaciones destacadas tanto en cine como en televisión.

Su debut en la pantalla chica se produjo en 1982 y de la mano de Playhouse, serie donde participó en un solo episodio. Lo mismo podría decirse de Ladies in Charge (1986), su siguiente proyecto.

Entre 1986 y 1989, Imelda actuó en las miniseries El detective cantante y Thompson, y apareció en algunos episodios de The Ruth Rendell Mysteries. Fue entonces cuando le llegaría el primer protagónico de su carrera, al menos en lo que es series y televisión.

Una a una, todas las series con las que Imelda Staunton se lució en televisión

Up the Garden Path fue una serie que se emitió por primera vez entre 1990 y 1993 y en la que Imelda Staunton se lució como la protagonista. También durante aquellos años, la artista londinense participó en episodios de programas como ScreenPlay, The Play on One, Masterpiece (todos en 1990) y Screen Two (1991). Imelda Staunton asume el rol que en las temporadas anteriores de The Crown interpretaron Claire Foy y Olivia Colman.

Con Is It Legal? (1995-1998) tuvo su segundo protagónico y ya en este siglo llegaron nuevos trabajos como los de Little Britain (2005), Cranford (2007-2009), Psychoville (2010-2011), Doctor Who (2011), A Confession (2019), Trying (2020) y Talking Heads (2020).

Es en este punto donde entra en escena The Crown, la serie que sigue el devenir de la reina Isabel II desde el momento en que se casa con Felipe de Edimburgo hasta los primeros años del siglo XXI, y que acaba de estrenar su quinta temporada en Netflix.