"No soy agrandado..." dijo el Dibu Martínez y conquistó a su esposa

En el ciclo de entrevistas de Jessica Cirio 'Mujeres de la Selección' para Telefe, Amanda Mandinha Gama, la esposa de Damián Emiliano Martínez, conocido como 'El Dibu Martínez', habló sobre toda su historia de amor y cómo fue el momento cuando conoció a su pareja, por allá cuando jugaba en el Arsenal. La mujer comentó que su primera impresión, no fue tan buena y pensó que el arquero era un hombre agrandado. Sin embargo, al día de hoy expresa que es una persona muy dulce y buena, totalmente alejado de su primera impresión.

Mandinha es hija de un padre portugués y una madre brasileña, sin embargo maneja muy fluido el español. Según comentó, sus padres tenían un restaurante y el Dibu y sus compañeros de equipo lo conocían así que iban muy seguido. En aquél momento él tenía 17 o 18 años y ella acudía casi todos los días para ayudar a su familia y al mismo tiempo iba a la Universidad.

El Dibu Martínez y Amanda Mandinha Gama, imagen de Instagram.

El arquero estuvo en el Arsenal desde el 2009 hasta el 2015, con algunas intermitencias. “Él fue muchas veces al restaurante y yo estaba trabajando. Era muy tímido. Y yo también, un poco. Yo conocía a un amigo de él y yo lo vi varias veces por la calle y como él es sudamericano pensé que me podía saludar”, explicó la mujer de 31 años.

La mujer reveló que en aquél momento su departamento quedaba al lado del de Emiliano, así que cada vez que se iba a trabajar pasaba caminando por al lado del jugador, pero este ni se inmutaba ante su presencia. Un día Mandinha se cansó y le preguntó a su amigo: "¿Por qué cada vez que me ve baja la cabeza?". Ella pensaba que el jugador era muy agrandado, "no te cuesta nada decir 'hola'". Luego de esa secuencia el Dibu Martínez se animó y le mandó un mensaje a Mandinha y escribió: "No soy agrandado, tengo vergüenza, pero si querés vamos a tomar un café". Ella lo invitó a su casa, así que tomaron un café y la pasaron muy bien.

El Dibu Martínez y Mandinha, imagen de Instagram.

En el primer momento, cuando él entró a su casa ella pensó: "No puedo estar con él, es super alto, yo soy chiquitita". Sin embargo, la diferencia de altura quedó en un segundo plano, pues comenzaron a salir y así surgió el amor. Al día de hoy Emiliano y Mandinha han formado una gran familia y tienen dos hijos, Santi de 4 años y Ava de 2.