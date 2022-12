El desprecio a la Selección de México de uno de los candidatos a ponerse el buzo de DT

Gerardo Martino no es más el entrenador de la Selección de México y los directivos mexicanos ya se encuentran buscando reemplazo. Guillermo Almada, entrenador uruguayo del Pachuca, era uno de los máximos candidatos a dirigir el "Tri", se bajó del puesto tras tener otras aspiraciones.

“Lo que más me moviliza y que me quita un poco el sueño es dirigir a la Selección de Uruguay, porque es mi país", comenzó diciendo el entrenador, luego de que Diego Alonso dejara su cargo. Y aclaró: "Con el respeto que me merece Diego Alonso, con quien antes del Mundial compartí una charla muy corta y tenemos un gran ida y vuelta”.

Guillermo Almada.

“Algunas veces me llamaron en momentos diferentes (en Uruguay), pero por distintas circunstancias no se llegó a un acuerdo. La realidad es que hoy en día no me contactó nadie; sí hemos recibido algunas ofertas de clubes que no hemos aceptado”, expresó el entrenador de 53 años.

El uruguayo, con estas declaraciones, prácticamente se baja del cargo para ser entrenador de la Selección de México. Además, la Selección de Ecuador lo tiene en carpeta por si se va Gustavo Alfaro.