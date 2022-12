Cuántos hijos tiene Michelle Renaud y quién es su padre

La estrella mexicana Michelle Renaud ha logrado una relación muy estrecha con sus seguidores, a quienes les suele hablar abiertamente no solo de sus proyectos profesionales, sino también de su vida privada. Aunque, principalmente, le gusta presumir a su pequeño hijo, Marcelo Alvarado Renaud.

Michelle Renaud tiene un pequeño de cinco años fruto de la relación que mantuvo con Josué Alvarado, la cual, tras dos años juntos, no terminó en buenos términos.

“Yo no me quería casar, pero cuando estaba embarazada a los tres meses la hormona se me volvió loca. Estaba trabajando en Super X con Miguel Ángel Fox y odiaba a toda la gente, odiaba todo y de pronto dije: ‘Mi hijo no va a nacer si no estoy casada, me tengo que casar porque Marcelo tiene que saber que lo planee y que fue de amor”, confesó.

Michelle Renaud y Josué Alvarado se conocieron cuando ambos tenían 22 años. Él era amigo íntimo del hermano de la actriz, motivo por el cual pudieron iniciar una relación desde un lugar mucho más relajado.

Tras seis años de relación se enteraron de que estaban esperando un bebé, una noticia que los tomó por sorpresa. Como consecuencia de esto decidieron casarse, intentando darle una familia a la criatura que estaba en camino. Finalmente, Marcelo Alvarado Renaud llegó a este mundo el 12 de marzo de 2017.

Michelle Renaud y su hijo en Disney.

Los recientes padres tenían varios planes juntos, incluso abrieron un restaurante, aunque no funcionó como deseaban. Después de dos años decidieron separarse en los peores términos, incluso sus peleas se han hecho mediáticas y han acaparado la atención de la gente.

La actriz ha confesado que su relación nunca fue un cuento de hadas y que incluso siendo novios se vivían confrontando, algo que la hacía sufrir mucho. Erróneamente, ella creyó que al tener un bebé y casarse el papá de su hijo cambiaría, pero no fue así y por eso la relación se desgastó al punto de querer divorciarse.