Qué es de la vida del actor Hugh Grant y cuál fue su último papel en el cine

Aunque las apariciones de Hugh Grant en el cine han disminuido con el correr de los años, quedó grabado como uno de los rostros más conocidos del mundo cinematográfico debido a sus grandes actuaciones.

Sin embargo, pese a que tiene una filmografía envidiable, su carrera sufrió despuntes que lo llevaron a tocar fondo. Recordamos qué es de su vida y cuál fue su último papel en el cine.

El intérprete británico Hugh Grant tuvo una infancia y adolescencia muy agradable, siendo esta última la instancia de su vida donde comenzó a construirse como actor. Así fue como un día inesperado, un cazatalentos lo vio actuar en Privileged en 1982 y, tras un acuerdo que Hugh no tardó en aceptar, le pagó sus estudios en Arte en la Universidad de Londres.

La fama le llegó muy rápido, y en 1994 tuvo la fortuna de formar parte de la película Cuatro bodas y un funeral. Con este film saltó al estrellato y junto a ello recibió numerosos premios. Siempre con un perfil de chico tímido y torpe, conquistó el corazón de miles de seguidores con otras tramas como Un lugar llamado Notting Hill y Love Actually, entre otras.

Un escándalo sexual en los años 90 afectó notablemente su carrera, ya que esto no le gustó a muchos productores. Y pese a los conflictos y a sus relaciones nunca confirmadas, jamás se casó; sin embargo, a los 50 años apostó por tener hijos.

Durante una entrevista confesó: "No me gustan especialmente los bebés. No me preocupo por ellos durante unos cuatro minutos. Ese es mi máximo. Después de eso, no puedo ver de qué se preocupan todos".

Hugh Grant tuvo cinco hijos con dos madres diferentes. La primera de ellas fue la actriz y exMiss Hong Kong, Tinglan Hong, con quien tuvo dos pequeños, Tabitha y Félix. No obstante, en 2018 y con 57 años, mientras estaba con ella, el actor tenía otra relación con la productora Anna Eberstein, con quien decidió casarse y convertirse en padre nuevamente.

Hugh Grant es un actor muy carismático.

Qué hace hoy y cuál fue su último papel en el cine

La vida de Grant ahora es mucho más tranquila. Se dedica por completo a su familia y trabaja de vez en cuando en algunas películas. Hace unos años atrás, para una entrevista con la revista OK, dijo: "Con todo lo que hice me doy por satisfecho. De vez en cuando algo me llama la atención, pero si no, voy bien. No me apetece seguir actuando".

Pese a que estuvo alejado durante siete años porque Hollywood le cerró las puertas, su último papel en el cine fue en Operación Fortune: El gran engaño con el personaje de Greg Simmonds, producción que se estrenará el 4 de enero del 2023.