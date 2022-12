Así se prepara Carmen Villalobos para la navidad

Ya entramos en el último mes del año y miles de personas en todo el mundo hacen un balance anual y se preparan para recibir la Navidad y las fiestas de la mejor manera. Para algunos, diciembre es la etapa más linda del año, pues está llena de festejos, regalos, familia y pura felicidad. Tal como parece Carmen Villalobos es una de las fanáticas de esta temporada.

Carmen Villalobos, posando desde su Instagram.

En los días previos a la Navidad, las personas tienen cierto espíritu mágico de ilusión y generosidad. Muchos se juntan el 24 de diciembre, en noche buena, y al día siguiente y festejan con su grupo de familiares y amigos. Sin embargo, hay quienes disfrutan de todas las actividades previas, armar el árbol, decorar la casa con luces y todos los ornamentos necesarios.

Según expresó Carmen, en su cuenta de Instagram, siempre ha disfrutado mucho estos días. La actriz colombiana compartió un par de videos en sus historias y comentó con todos sus seguidores que le encanta esta época del año. La protagonista de 'Hasta que la plata nos separe' se mostró muy entusiasmada bailando al ritmo de uno de los mejores clásicos navideños de todos los tiempos: 'All I Want for Christmas Is You', de Mariah Carey.

"Desde que me levanto hasta que me acuesto estoy contagiada del espíritu de la Navidad", expresó. Asimismo, agregó que le divierte mucho escuchar este tipo de canciones y desde hace unos días escucha una Playlist con hits navideños. Por otro lado, reveló que para hacer honor, se visitó con un body de color verde y agregó algunos accesorios a tono, pues como es toda una fashionista aprovechó para vestirse perfecta para la ocasión.