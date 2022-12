Qué es de la vida de Yadhira Carrillo, protagonista de exitosas telenovelas como La otra

Recordamos qué ha sido de la vida de la inolvidable protagonista de telenovelas, Yadhira Carrillo. En plena cúspide de su carrera, en 2007, tomó la inesperada decisión de alejarse por completo del mundo de la actuación luego de haber protagonizado exitosos melodramas como La otra en 2002, La usurpadora y Barrera de amor.

Te mostramos a continuación cómo luce actualmente la talentosa actriz mexicana.

A sus 49 años, Yadhira Carrillo lleva una vida completamente alejada de los reflectores. Luego de su retiro de la televisión, la actriz se lanzó a una inesperada aventura empresarial, dedicándose exclusivamente al mundo de los negocios.

Aquella bella mujer que todos recuerdan como protagonista de la telenovela La otra, ahora es dueña de varias tiendas de ropa y accesorios para niños bajo la firma Momentos by Yadhira.

Desde el año 2012 está felizmente casada con el abogado mexicano Juan Collado, quien se encuentra detenido desde 2019 por presuntos vínculos con el lavado de dinero y la delincuencia organizada.

Yadhira no tiene hijos ni tampoco planea hacerlo en un futuro. "Sentí de repente que tener un bebé, que debe ser precioso por supuesto, no iba a ir mucho con mis planes entonces creo que como estoy encontré mi equilibro", había confesado hace unos años durante una entrevista con el programa de Univisión Sal y pimienta.

Asimismo, siempre fue sincera y dijo que, a pesar de no haber tenido descendencia, se encuentra plena y realizada: "No tengo el bebé, pero puedo tener todo lo que yo quiero tener, puedo trabajar, puedo viajar, puedo dormir, puedo salir, puedo desvelarme…", reconoció.

Una vida truncada: su futuro y proyectos

Aunque su vida con su marido ha estado truncada durante estos últimos años, Yadhira Carrillo sigue sin tener planes de regresar a la actuación: "No sé en un futuro qué va a suceder, pero hoy por hoy no. Y me siento muy bien. Puedo manejar mi tiempo como yo quiera".

De igual manera, en su última aparición dejó bien en claro que su prioridad es su esposo: “Me ofrecieron la telenovela Cuna de lobos, pero a lo largo de tres años si te digo 12 proyectos así, han sido pocos, les he dicho que ahorita no, porque estoy cuidando a Juan, lo primero es él, primero es mi esposo, eso es lo que sigue, para eso te casas". Yadhira Carrillo viviendo una nueva vida como empresaria.

Y para finalizar dijo: "Yo lo que quisiera es hacer algo corto, como una serie, pero algo más para niños, como de animales, de niños, pero más familiar, un tema clasificación A”.

Por el momento, su esposo permanece detenido en el Reclusorio Norte, en la ciudad de México, mientras que definen su situación por las causas ya conocidas y por otras relacionadas con la delincuencia organizada.