La increíble y original decoración navideña de Alejandra Espinoza

Navidad está muy cerca y eso se nota con tan solo entrar a Instagram, donde muchas celebridades aprovechan sus redes sociales para mostrar sus decoraciones llenas de luces donde predomina el rojo y verde. Pero entre tantas publicaciones hubo una en particular que captó la atención de muchos por su originalidad, la de Alejandra Espinoza.

El fin de semana, la artista demostró que los árboles navideños no tienen por qué lucir similares y se animó a inspirarse en una temática muy original su familia adoró.

Alejandra Espinoza junto a su hijo Matteo.

Alejandra Espinoza compartió un video de unos pocos segundos donde se la puede ver con una fotocopia que lleva el logotipo de Jurassic World. Sobre ella, hace un círculo, recorta y se ocupa de los detalles antes de poner el papel dentro de una esfera transparente.

Lo sorprendente sucede cuando hace una transición mostrando la esfera de cerca y después, alejándose, deja ver su árbol listo. Lleno de luces, esferas y piñas, lo que más resalta de esta decoración navideña es que está inspirada en dinosaurios, algo que la vuelve única.

Dos detalles muy originales, y que quedaron increíbles, son la base negra con un Tiranosaurio Rex y la “estrella”, que en realidad la reemplazó por un enorme muñeco de color gris que tiene colgando de su boca la letra “A”.

Mira cómo le quedó su arbolito en el siguiente video:

La presentadora, quien musicalizó el video con la canción "Rockin Around The Christmas Tree", escribió junto al video: “Si no era de ?? de que más podía ser ??????? ????”.

“El árbol perfecto para mi hijo”, “Está divino, yo les hice a mis hijos de sus peluches”, “Dinosaurios navideños, ¡por qué no!” y “Te quedó espectacular”, son algunos de los cientos de comentarios que se pueden leer. Cabe destacar que algunas personas mostraron su disconformidad, expresando que se trataba de una falta de respeto hacia la Navidad y su significado.