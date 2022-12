La figura que veas en este test visual refleja los aspectos más profundos de tu ser

Cada vez son más común los test visuales, pues representan una actividad perfecta para matar el tiempo libre. Resultan entretenidos, intrigantes, divertidos y hasta son una gran herramienta para poner a funcionar los centros cerebrales. Por eso, el día de hoy te presentaremos un gran desafío.

Test visual, imagen de archivo.

No se trata de un test en dónde tienes que encontrar un objeto que está escondido entre un mar de figuras, personas y objetos, del tipo '¿Dónde está Wally?'. En este caso presentaremos una imagen que está formada por una serie de formas diferentes. Dependiendo el objeto que puedas identificar será el resultado que obtengas, por eso es muy importante que seas 100% sincero con la respuesta.

Aquí no hay un tiempo límite, pero no tienes que reflexionar demasiado porque lo que importa es lo primero que vean tus ojos. Tienes que elegir una figura, ya sea porque fue la primera que viste o porque fue la que más te gustó, y esto revelará un rasgo sobre tu personalidad y tu forma de ser. Demás está de aclarar, que este test visual no tiene carácter de diagnóstico y tampoco validez científica, es simplemente para que te diviertas un rato y lo compartas con tus amigos.

Test visual. Imagen depor.com

Resultados:

En el caso de que hayas elegido la figura 1, el círculo dentro del triángulo, significa que eres una persona afectuosa y muy amable. Por lo general eres muy respetuoso con todos los que te rodean y no importa cuál sea tu situación, siempre estás dispuesto a ayudar a los que lo necesitan. Te gusta socializar, pero a la vez eliges mantener algunos asuntos privados.

Si elegiste el círculo sobre el triángulo, seguramente eres del tipo de persona que tiene muy presente a todo lo que lo rodea. En general estás muy alerta a todo lo que sucede y sueles analizar mucho las situaciones. Te gusta la vida social, pero no es una prioridad en tu vida. Tienes mucha confianza en ti mismo y eso facilita mucho tu quehacer diario.

Por otro lado, si tu elegido fue la figura 3, el círculo alrededor del triángulo por lo general eres de los que están siempre predispuestos a dar todo por sus seres queridos, amigos, familiares y los demás. Son muy protectores con los otros y por esto se ganan el cariño.

Finalmente si elegiste la figura 4, el semicírculo alrededor de la parte superior del triángulo, es muy probable que seas una persona que siempre ve el lado positivo de las cosas y tengas una sonrisa en la cara, no importa cuáles sean las dificultades. Generalmente, eres una persona que tiene muy buen humor, por eso los demás piensan que irradias buena energía.