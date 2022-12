La verdad detrás de los rumores de romance entre Harry Styles y Kendall Jenner

Hace algunas semanas atrás se dio a conocer que Harry Styles terminó su relación con Olivia Wilde. Casi al mismo tiempo salió a la luz la noticia de la ruptura de Kendall Jenner con David Booker, el jugador de la NBA. Seguido de esto, algunos usuarios de internet comenzaron a circular rumores de una relación amorosa entre Harry y Kendall, pues tienen en el pasado hubo algo entre los dos.

En 2013, el cantante británico, ex integrante de la banda One Direction, fue visto por primera vez junto a la reconocida modelo, miembro de una de las familias más famosas de Estados Unidos. La relación entre los dos duró solo unos meses y continuaron como amigos, pero luego de 2 años, retomaron el amor. De hecho Khloé Kardashian, confirmó la relación de su hermana Kendall en una oportunidad. Sin embargo, volvieron a las idas y vueltas, y no se supo más sobre la relación.

Harry STyles y Kendall Jenner. Imagen de Pinterest.

Recientemente, durante el Día de Acción de Gracias, salió un informe comentando que Styles y Jenner se estarían dando una nueva oportunidad. Sin embargo, una fuente cercana a Kendall habló con el medio estadounidense E! y reveló: "Ella y Harry son solo buenos amigos". Por otro lado revelaron que por muchos años se han mantenido en contacto porque tienen una gran relación amistosa, pero no hay algo más que eso.

Los rumores de una supuesta vuelta comenzaron porque el 14 de noviembre Jenner asistió a un concierto de Harry, junto con su hermana Kylie y su gran amiga, Hailey Bieber. Sin embargo, E! reveló que no hay un reencuentro amoroso ni un vínculo de ese tipo. En algunas ocasiones se juntan y tienen grandes charlas de amigos, pero no es nada romántico. Ella está enfocada en sus trabajos como modelo y su nueva empresa 818, mientras que él se encuentra 100% abocado en su gira por Latinoamérica, pues hoy tiene un show programado en Santiago de Chile, y el 3 y 4, tocará en Buenos Aires.