La dura reflexión de Rafa Márquez y un pronóstico para la Selección de México de cara al Mundial 2026

Rafael Márquez, excapitán de la Selección de México, dio su punta de vista y no se guardó nada al hablar de la participación de la Selección de México en el Mundial de Qatar 2022. También se animó a decir qué tiene que cambiar el fútbol mexicano para estar en la élite.

"Es un golpe fuerte para el futbol mexicano, para darnos cuenta que no somos lo que nos creemos. No tenemos una buena organización, no tenemos buenos cimientos, no tenemos buenas bases", manifestó con mucha tristeza el histórico defensor del seleccionado mexicano.

Por otro lado, habló de que ya fueron superados por otros países de la región y que deberán cambiar la cara para 2026: "Ya nos ha rebasado Estados Unidos, ya no está rebasando Canadá sin ser potencia, entonces ¿Qué tenemos que hacer? Empezar desde cero, juntarnos todos e intentar hacer un gran proyecto, porque esto no puede pasar en el próximo Mundial donde vamos a estar en casa".

"Estoy triste, decepcionado, lamentablemente nos quedamos a la orilla. Tuvimos que reaccionar hasta el último partido para poder demostrar las capacidades que tiene el equipo mexicano y desafortunadamente no nos alcanzó", expresó Márquez, quién también dijo que desde el primer partido se hicieron notar las dificultades para poder clasificar a octavos de final.

Gerardo Martino, quien fue el entrenador del "Tri" durante Qatar 2022, cargó con toda la responsabilidad por la dura eliminación y renunció a su puesto como DT, por lo que deberá buscar un nuevo director técnico para el proyecto 2026, que tendrá a la Copa del Mundo en su casa junto con Canadá y Estados Unidos.