Jennifer Lopez cuenta todos los detalles de su nuevo disco

Cuando era pequeña Jennifer Lopez ha logrado cumplir muchas metas en su vida, tiene una gran carrera laboral, es una estrella en el ámbito del espectáculo, tiene una hermosa familia y recientemente se casó con uno de sus amores del pasado, Ben Affleck. Hace algunos días atrás anunció que en 2023 lanzará su nuevo disco.

Jennifer Lopez en una entrevista para Apple Music.

En noviembre de 2002, Jennifer lanzó 'This Is Me... Then', su tercer álbum de estudio en donde intentó retratar la relación que tenía con Ben Affleck en ese momento. Veinte años después revela la gran noticia de un nuevo proyecto: 'This Is Me... Now', luego de haber dado el gran paso en el altar, tras haberse casado con el amor de su vida y su pareja del pasado, el actor que conoció grabado 'Gigil'.

Jennifer Lopez y Ben Affleck fueron una de las parejas más famosas de los 2000, pero su romántica historia de amor comenzó luego de algunos meses de haber terminado otras relaciones, pues ambos estaban en pareja. Los dos vivieron momentos muy intensos y tuvieron algo verdaderamente genuino, sin embargo la presión por parte de los medios, el público y otros pormenores pusieron fin a su relación, incluso después de un anillo de compromiso.

"Pienso que ahora somos mayores, así que nos damos cuenta de que es mucho más claro, porque incluso y luego cuando nos sentíamos así, ahora sabemos. Ahora no hay preguntas. No hay un: 'bueno veamos cómo va esto'. Ahora hay un 'somos tu y yo hasta el final', reveló la cantante acerca de su amor actual con Affleck, en una entrevista reciente con Zane Lowe. Asimismo comentó que cada uno hizo su camino separado del otro, tuvo maravillosos hijos, una carrera laboral exitosa y fue ahora cuando Dios y el universo dijeron: 'Es el momento'.

Jennifer Lopez y Ben Affleck muy enamorados. Imagen de entretenimiento.news.

Acerca del nuevo álbum

La cantante habló sobre el nuevo disco y expresó que es una perspectiva curada y renovada de sí misma, y quiere que el mundo entero sepa cuán enamorada está de su esposo. "Una de las canciones que escribí para el álbum está dentro del anillo de compromiso que Ben me dio. Dice: 'No. Voy. A ninguna parte'", reveló Jennifer. La frase que tiene su anillo es la misma frase con la que su esposo firmaba los e-mails cuando volvieron a contactarse. Aquella era una forma que el actor tenía para decirle a la cantante 'no te preocupes, no voy a ninguna parte esta vez'.

Jennifer Lopez y Ben Affleck, imagen de archivo.

Por otro lado, Jennifer expresó que durante las sesiones de grabación de este último disco sentía que tenía muchas cosas para decir y no necesitaba que productores o directores creativos la supervisaran, pues ella junto con su equipo pensaban y escribían todo en el instante que se reunían. La cantante llegaba con una idea que se le había ocurrido la noche anterior, pasaban por todo el proceso de creación y en la noche ya tenía una pequeña grabación con una nueva canción inspirada en su amor por Ben.

"Fue la mejor experiencia laboral que he tenido. No podían sacarme del estudio", comentó sobre su último trabajo. Además, reveló que cuando está enamorada la inspiración para escribir es mucho más sencilla.