Hérculez Gómez no se guardó nada y despotricó contra el fútbol mexicano: "Es la peor..."

Hérculez Gómez, exfutbolista y actual periodista deportivo, no se guardó nada al hablar sobre el presente del fútbol mexicano luego de la eliminación de la Selección de México en el Mundial de Qatar 2022. "Es la peor era del fútbol mexicano", aclaró.

El periodista que nació en Los Ángeles y su último club fue el Seattle Sounders FC de la MLS se lamentó que el fútbol mexicano esté tan mal y por eso apuntó contra la Federación mexicana de Fútbol. "El fútbol de Estados Unidos está creciendo, los jugadores quieren ir ahí, le ganaron a México dos finales y una con jugadores de MLS", expresó en Fútbol Picante.

"La Selección de México hasta perdió con Canadá. En el Azteca tampoco le pudieron ganar a Costa Rica. La sub 20 no clasifican ni a los Juegos Olímpicos. Hasta el fútbol femenino no califica. Esta actuación en el mundial termina de ratificar que es el peor momento de la historia del fútbol mexicano", señaló el ex Puebla.

Al referirse al ahora ex entrenador Gerardo Martino, dijo: "El equipo tenía un flojo nivel, pero todos pensaban que tenía un adn que no iba a traicionar. Se podía morir, pero de pie. Y contra Argentina se jugó a no perder con un partido cobarde. También contra Polonia se empató no haciendo nada".

Gerardo Martino dejó de ser el entrenador de la Selección de México y ahora desde la Federación mexicana de Fútbol tendrán tiempo para encontrar a su sucesor.