Revelan quién es el hombre más sexy este 2022 ¿Estas de acuerdo?

Esta semana, la revista estadounidense 'People' realizó su tradicional elección del hombre más sexy del año. Miles de candidatos al rededor del globo fueron preseleccionados, pero Chris Evans se quedó con el título. Pues si, el actor de 41 años que ha interpretado a Capitán América, uno de los vengadores de Marvel por el que llevó el escudo más de 10 años, fue el afortunado al que le dieron el reconocimiento.

Chris Evans, imagen de archivo.

People realiza publicaciones semanales para cubrir todas las noticias y los secretos de las celebridades, y desde 1985 se ha encargado de elegir quién es el hombre más sexy del planeta. El primero en obtener el título fue Mel Gibson, a quién le han seguido figuras como David Beckham, Brad Pitt, Chris Hemsworth, Adam Levine, Channing Tatum y Paul Rudd, quién obtuvo la mención el año pasado. El lunes por la noche la revista comunicó que el hombre elegido para este 2022, había sido Chris Evans.

Chris Evans, el hombre más sexy del 2022, Imagen de People.

El actor nació el 13 de junio de 1981 en Boston Estados Unidos, pero luego de terminar la secundaria se mudó a Nueva York para estudiar teatro. Chris ha figurado en la lista anual de Forbes entre los actores mejor pagados en cuatro ocasiones y es uno de los diez actores más taquilleros dentro de la industria del cine. A lo largo de su carrera ha participado en películas como 'Los cuatro fantásticos', 'Captain America: The First Avenger', 'Don't look up', 'The Gray Man', entre otros.

En la entrevista para People, Evans reconoció que su madre estaría muy orgullosa por el título que le dieron. Sin embargo, expresó: "Es difícil que te entrevisten sobre todo esto. Se siente como una forma extraña de fanfarronería humilde". Asimismo, reconoció entre risas que todas las bromas de sus amigos más cercanos recaerán en él. Pues esto confirma que además de ser una cara bonita es un gran humorista y lleva su vida con simpleza.

Por otro lado, el actor confesó que si le hubieran otorgado este reconocimiento durante los años en los que fue al colegio otra hubiera sido su experiencia y su vida social habría cambiado. "Hubiera sido suficiente para poder sentarme en la mesa de los chicos 'cool', en la que no estaba", comentó.

El actor reveló un montón de cosas sobre su vida y dejó muy en claro que es un hombre sencillo, muy apegado a sus seres queridos y a sus amigos. "Mis amigos más cercanos son los amigos con los que crecí. Los conozco desde que tenía 8 años y esa es la belleza de mi juventud, pues todos se quedaron en Massachusetts, así que todavía somos muy unidos". Además, agregó que lo más especial de su grupo es que todos lo quieren por quién verdaderamente es y no por su currículum.