Prepara canelones de calabacín rellenos de atún como Vicky Martin Berrocal

La empresaria, diseñadora de modas y socialité Vicky Martin Berrocal es una referente para muchas mujeres españolas, por eso comparte en sus redes sociales -en las que tiene más de un millón de seguidores- sus tips de moda, belleza y buen vivir. Berrocal ha logrado convertirse en una verdadera influencer de la vida sana y de lo importante que es cuidar el cuerpo alimentándose bien y manteniendo una rutina de ejercicios.

Los canelones de calabacín son muy fáciles de hacer y además deliciosos.

“Sé que a veces no es fácil seguir la dieta que el médico te ha marcado. Pero tienes que marcar tu objetivo y continuar. No lo dejes. Intenta equilibrar, hacer deporte”, asegura. Y por eso es que también suele compartir con sus seguidores recetas sencillas, sabrosas pero muy saludables y con poca materia grasa, perfectas para que puedas realizar en casa. Una de sus recetas preferidas son los canelones de calabacín rellenos de atún. “Esta es una receta riquísima, que a mí me encanta. Los canelones de calabacín rellenos de atún son una muestra para que vean que se puede comer rico y sano”, asegura Vicky Martin Berrocal .

Si quieres saber cómo preparar los canelones de calabacín rellenos de atún como Vicky Martin Berrocal no puedes dejar de ver esta receta.

La empresaria y diseñadora de modas asegura que se puede comer rico y sano.

Canelones de calabacín rellenos de atún

Ingredientes:

2 calabacines grandes

1 cebolla blanca

1 diente de ajo

1 pimientos rojo, 1 verde y 1 amarillo

1 berenjena

1 lata de tomate

1 lata de de atún

aceite, sal y pimienta, a gusto

queso parmesano rallado, cantidad necesaria

Preparación: