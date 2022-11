La indirecta que Michelle Renaud le envió a su ex Danilo Carrera: ¿Qué respondió él?

Desde que Michelle Renaud y Matías Novoa confirmaron su noviazgo a diferentes medios del espectáculo, los protagonistas de ‘La Herencia’ han gritado su amor a los cuatro vientos, comparten todo momento juntos y se muestran de lo más felices en las redes sociales. El anuncio de su romance llegó de la mano con la noticia de que planean formar una familia, con hijos en común, lo que emocionó a sus fanáticos.

Después de un hermoso viaje a Nueva York, los tórtolos regresaron a México para continuar con sus agendas laborales. Al llegar al Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, Michelle y Matías fueron interceptados por la prensa, quienes les preguntaron detalles de su romance y los planes que tienen a futuro.

Matías Novoa y Michelle Renaud son la pareja del momento. FOTO: ARCHIVO

¿Michelle y Matías están casados?

De acuerdo a la entrevista difundida por El Gordo y La Flaca, Michelle Renaud y Matías Novoa están casados. Los propios actores revelaron que, por más que lleven cuatro meses de noviazgo se sienten en un compromiso con el otro. "Nosotros ya estamos casados, la boda es una fiesta que nos impuso la sociedad. El matrimonio es un compromiso, una lealtad, una equidad, y nosotros todo eso ya lo tenemos. Una boda, que obviamente la vamos a tener, no cambia nada en una relación. Mi meta no es una boda, mi meta es construir una relación que dura para siempre", declaró Renaud.

La indirecta de Michelle a su ex, Danilo Carrera

La celebrity de 34 años no perdió la oportunidad para confirmar sus planes de tener una hija con Novoa, puesto que los dos ya tienen hijos varones producto de sus relaciones anteriores. "Yo también quiero una niña con él. A ver si ya nos la mandan”, manifestó Michelle, quien es madre de Marcelo Alvarado Renaud. Por su parte, el chileno fue padre primerizo de Axel Novoa Gómez, once años atrás.

Más tarde, la actriz de ‘Doblemente embarazada’ dijo lo que, para muchos, fue una indirecta a su ex pareja, Danilo Carrera, quien no tenía en sus planes tener hijos: “Creo que es bien importante cuando decides ser madre encontrar a la persona correcta que creas que tiene todos tus valores, tus planes. Imagínate un niño o una niña de él. Y Matías desde el día uno dije 'No manches, un bebé de este hombre me muero'".

La respuesta de Danilo Carrera

En enero de 2021, Michelle Renaud y Danilo Carrera anunciaron su separación tras más de un año de relación. De acuerdo a lo trascendido, el motivo fue que el modelo ecuatoriano no quería tener hijos, mientras que Michelle sí. Sin embargo, el actor ha salido a desmentir tales declaraciones y, además, declaró qué opina de la nueva relación que tiene su ex.

“Le deseo lo mejor. Yo disfruté muchísimo. Viví una relación maravillosa y yo nada más estoy contento por ella”, dijo Danilo a los medios especializados. Previamente, el protagonista de ‘Quererlo Todo’ había declarado a El Gordo y La Flaca que sí desea tener hijos pero que “en ese momento no quería”.