Jennifer Aniston rompió el silencio por primera vez y confirmó que intentó tener un hijo

A sus 53 años Jennifer Aniston ha logrado recorrer una larga trayectoria marcada por grandes éxitos. Pues fue una de las protagonistas de la aclamada serie de la década de los '90, 'Friends', así como también participó en una gran variedad de películas de Hollywood. Por esta razón, la revista estadounidense 'Allure' la tomó como musa para su portada del mes de diciembre y consiguió algunas confesiones.

Jennifer Aniston para Allure.

La celebridad recibió en su mansión a los periodistas de la revista, les dio una cálida bienvenida y hasta les ofreció un batido para tomar. Según comentaron, la mujer los recibió descalza, con unos jeans rotos y una camiseta básica, una mujer muy sencilla. En la entrevista la actriz logró sincerarse y hablar sobre muchas cosas del pasado, expresando: "No tengo nada que esconder a este punto".

Jennifer Aniston con su perro. Imagen de Zoey Grossman para Allure.

Jennifer reveló que odia profundamente las redes sociales y que no sabe utilizarlas. De hecho abrió su cuenta de Instagram medio obligada en 2020 debido a que iba a lanzar su linea de productos para el cuidado del pelo, pero con la pandemia todo se atrasó y quedó atrapada allí. A su vez comentó que se siente muy feliz que haber vivido su experiencia en la adolescencia y la juventud sin tener que lidiar con las plataformas de internet y toda la presión que imponen.

“Me siento mejor en lo que soy hoy, mejor que cuando tenía 20 o 30 años, o a mediados de los 40. Necesitamos dejar de decirnos cosas malas a nosotros mismos”, comentó Aniston, medio reflexionando y advirtiendo a su yo futuro: "Algún día tendré 65 y diré me veía genial a los 53".

Jennifer Aniston, imagen de Zoey Grossman para Allure.

Por otro lado la actriz habló sobre algunas situaciones difíciles que le causaron profundo dolor y expresó que gracias a esos momentos se convirtió en la persona que es hoy en día. A su vez explicó que tiene mucha gratitud por todo aquelllo y ya no se hace problemas por nada. “Estaba tratando de quedar embarazada. Fue un camino desafiante para mí, el camino de hacer bebés”, reveló la actriz sobre un período de hace varios años.

"Fue realmente difícil. Estaba pasando por FIV, bebiendo tés chinos, lo que sea. Le estaba tirando todo. Habría dado cualquier cosa si alguien me hubiera dicho: 'Congela tus óvulos'. Hazte un favor.' Simplemente no lo piensas. Así que aquí estoy hoy. El barco ha zarpado", reveló con pesar, agregando que no se arrepiente de nada.