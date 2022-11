Esta es la película de máxima tensión que está en Netflix y forma parte del top global

Netflix apuesta no solamente a las nuevas producciones, si no que también elige aquellas que fueron pospuestas por algun motivo y es por eso que te traemos una nueva recomendación que no te puedes perder 'La ciudad de las mentiras', un film protagonizado por Johnny Depp, que iba a ser estrenada en el 2018 pero que por conflictos internos en el equipo, ahora está viendo la luz.

¿De qué trata?

Cuenta la historia de un ex detective que junto con un periodista investigan los asesinatos de dos artistas musicales raperos: Christopher George Lator Wallace (The notorious B.I.G) y Tupuc Amaru Shakur.

Hechos 100% reales

El film está basado en el libro de 'Labyrinth' del escritor Randall Sullivan, quién decidió llevar a pantalla los dos brutales asesinatos de Big y Tupac.

- Tupac Shakur / Fuente: Web.

- The Notorious Big / fuente: Billboard.

La vida de dos referentes marcados por la desgracia

Tupac Shakur nació el 16 de junio de 1971 en la ciudad de Nueva York de allí a los pocos años se fue a la Bahía de San Francisco y finalmente en el año 1993 viajó hacia Los Ángeles para dedicarse de lleno a su carrera musical.

Primero se convirtió en un dancer de acompañante y finalmente lanzó su primer álbum 2pacalypse Now aunque el mayor éxito comercial lo obtuvo al incluir temas sociales en sus discos Strictly 4 my Niggaz y Me Against the World.

Además en el año 1995 fue condenado públicamente por abuso sexual aparte de ser víctima de robo y tiroteo.

El 7 de septiembre de 1996 recibió cuatro tiros estando en Las Vegas y aún el asesino es una incógnita.

Su amigo, The Notorious Big corrió con el mismo destino fue un rapero y productor de gran influencia en el género musical y que nació en Brooklyn el 21 de mayo de 1972.

Puesto que en 1994 debutó con su álbum 'Ready to die' que tenía una mezcla de estilos entre el hip hop y rap y en el año 1997 lanzó su segundo y último disco de estudio 'Life anterior death' que se ubicó en el puesto número uno del género del rap además de posicionarse en la posición 483 de The Rolling Stones como de los más vendidos en la historia del rap, habiendo vendido un total de 17 millones de copias en Estados Unidos.

El 9 de marzo de 1997 fue asesinado a tiros en Los Angeles, aunque sigue siendo el otro caso que se desconoce quién fue el culpable del hecho.

Trailer oficial "La ciudad de las mentiras" disponible en Netflix