El secreto de Carmen Villalobos que no podrás creer

Carmen Villalobos es una de las mujeres colombianas más mencionadas últimamente. Esto se debe a que a lo largo de los años, con mucho esfuerzo y trabajo ha logrado participar en diferentes proyectos de la pantalla chica, ya sea como actriz o como presentadora. Por esto, el día de hoy te contamos algunos secretos sobre sus comienzos y sobre su vida privada.

Su paso por "Café con aroma de mujer", donde interpretó a Lucía Sanclemente, la mala de la historia, le otorgó el reconocimiento y la fama internacional. Pues trabajó en muchísimos proyectos anteriormente, pero cuando la novela se colgó en Netflix comenzaron a llover ofertas y nuevas posibilidades laborales.

Carmen Villalobos filmando "Café con aroma de mujer". Imagen de Pinterest.

Aunque no lo puedas creer, los comienzos de Carmen Villalobos estuvieron marcados por su gran esfuerzo y sacrificio, pues no pudo asistir a la universidad debido a la situación económica de su familia. Por esto, desde joven tuvo que empezar a trabajar para poder ayudar en su casa y no le quedó tiempo para los estudios. Sin embargo, decidió enfocarse en la actuación y consiguió su primer papel a los 18 años, en "Club 10", un programa infantil de Caracol Televisión. Luego, a los 20 años obtuvo un papel importante en televisión, en la telenovela "Amor a la plancha".

Carmen Villalobos en "Club 10". Imagen de mag.elcomercio.pe

En diversos momentos de su vida la actriz ha expresado que los pilares más importantes de su vida son sus seres queridos y sus familiares. Para Carmen están por encima de cualquier cosa, pues que mejor que compartir el éxito con sus personas favoritas. Recientemente viajó a Tulum para disfrutar unas vacaciones junto con su madre, quien la ha acompañado en todos los momentos de su vida, 'en las buenas y en la NO tan buenas', según expresó ella misma.

Otro de los secretos de la actriz es que es una gran amante de la naturaleza y de los animales. En muchas ocasiones y cada vez que sus responsabilidades laborales se lo permiten, se escapa a algún lugar recóndito para poder disfrutar de la playa, las montañas o la selva, pues la naturaleza es su cable a tierra. Por otro lado, la colombiana es 'team' animales, pues tiene a Freud y Mambo, sus dos pequeños de cuatro patas, con quienes comparte mucho tiempo. Asimismo, constantemente comparte imágenes de refugios que rescatan animales y necesitan de la colaboración de las personas.