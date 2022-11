La alocada vida que tuvo Aaron Carter

La música está de luto pues la muerte de Aaron Carter ha hecho que el mundo se paralizara, las redes sociales se llenaron de momentos del ex Backstreet Boys en el que diversos usuarios recordaban al gran talento que fue encontrado el sábado en su casa de California sin vida dentro de una bañadera y su muerte sigue siendo un gran misterio.

Sus últimos momentos

Sucede que Aaron se conectó un rato con sus seguidores para hablar por Facebook Live agradeciendo el apoyo que recibe de manera constante, mientras que aparentemente su cara no era precisamente de felicidad, gente confiable del círculo de su novia, Melanie Martin dijeron que ella estaba tratando de conseguirle ayuda para no recaer en las drogas y es por ello que en los días previos entraba y salía constantemente de una clínica de rehabilitación.

Una de las últimas apariciones en público hechas por Aaron Carter

Lo cierto es que en aquel momento nadie intuía lo mal que el la estaba pasando rápidamente el video que cosechó más de 18.3 mil visitas en Tiktok se llenó de comentarios de usuarios, al ver que su mirada quería decir otra cosa: Descansa en paz // Este video me hace llorar tu puedes notar como están sus ojos // Te extrañaremos // esto es tan triste...

Desenlace fatal

El viernes por la noche según fuentes cercanas que se dirigieron a hablar con el medio de comunicación TMZ, Aaron tenía una sesión virtual para seguir en rehabilitación y de aquella manera poder recuperar parte de la custodia de su pequeño hijo, que quedó a cargo de la madre de Melanie, pero jamás se presentó.

La empleada doméstica fue quién presenció la trágica escena al verlo tirado en la bañadera a eso de las 2 de la mañana, aun la causa sobre su fallecimiento lo sigue analizando la oficina del forense del condado de los Ángeles, que primero veran el examen toxicologico.

Un tortuoso vínculo entre hermanos

Es sabido que Aaron Carter y Nick Carter tuvieron una golpeada relación puesto que su hermano mayor le solicitó a la justicia una orden de alejamiento y así fue como en su momento lanzó el comunicado oficial.



"A la luz del comportamiento cada vez más alarmante y de su reciente confesión de que alberga pensamientos e intenciones de matar a mi mujer embarazada y a nuestro hijo aún no nacido, no nos ha quedado más elección que tomar todas las medidas posibles para protegernos a nosotros y a nuestras familias", lanzó en aquel entonces.

La polémica confesión que resonó entre medio de la banda Backstreet Boys

Aaron publicó en el 2007 una fotografía junto a Melissa Schuman, la hermana de ambos y que aseguró que Nick Carter la había violado en el 2002 hecho que prescribió en el 2013, ya que pasados los años dejó de tener validez.

"Cumpliré la sentencia del juez, pero nunca dejaré de hablar en defensa de las víctimas como Melissa Schuman. Me entristece ver en lo que se convirtió mi familia y lo que me hicieron a mí. Sus mentiras me rompieron el corazón", escribió junto a la foto, luego de decir que él también fue abusado por su hermano cuando era chico", sentenció.

Un tributo en medio de un arrepentimiento

Luego de despedir a una parte de él, Nick Carter se subió al escenario junto al resto de los Backstreet Boys para seguir adelante con uno de sus shows en Londres y allí con lágrimas en los ojos recibió la contención del resto del equipo.

"Solo queríamos encontrar un momento en nuestro show para reconocer que el hermano pequeño de Nick, Aaron Carter, falleció a los 34 años. Él era parte de nuestra familia y les agradecemos todo el amor, todos los buenos deseos y todo el apoyo”, expresó Kevin Richardson y seguido de ello lo homenajearon con la canción 'Breathe'.

La prometida de Aaron y el trágico final que no fue contado

Melanie Martin, rompió el silencio ante varios medios de comunicación cuando fue preguntada por lo ocurrido con su pareja y padre de su hijo Prince Lyric Carter: "No me han dicho ni una sola palabra, no sé nada de lo que está pasando, la policía no me ha dicho nada. Estuve fuera de casa unos días, eso es todo lo que puedo decir", aclaró.

La confirmación de la relación que inició en el 2020 fue hecha por el canal de Youtube del rapero y ya en el 2021 tuvieron a su primer hijo.

El último video subido por él en el que anunció que agotó uno de sus shows en Winona Minessota es del 22 de octubre y se ve cómo la modelo youtuber estaba de acompañante.