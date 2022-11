El sorprendente nivel de estudio de Karely Ruiz

La influencer Karely Ruiz de 28 años es una de las mujeres más seguidas en las redes sociales, especialmente en plataformas de contenido pago para adultos. Esta semana, la joven estuvo en el foco mediático debido a que sufrió un accidente automovilístico junto a su hermana que por suerte no pasó a mayores.

Karely Ruiz es dueña de una enorme fortuna gracias a sus publicaciones en la plataforma de adultos y se estima que tiene en su poder más de dos millones de dólares. Pero antes de descubrir su talento ante la cámara y de alcanzar la fama, la modelo tuvo una vida humilde que cambió por completo.

Para sorpresa de muchos, Karely Ruiz estudiaba enfermería y tenía muy buenas notas pero cuando comenzó a realizar publicaciones en las redes sociales con muy buenos resultados, dejó sus estudios. En más de una ocasión ella ha dicho que le gustaría retomar pero que tambien le gustaría graduarse de una escuela de modelaje.

Karely Ruiz alcanzó a cursar tres semestres en la formación de enfermería pero luego la falta de tiempo y sus obligaciones como influencer no le permitieron seguir adelante. Ella ya tenía un negocio y una entrada de dinero segura con la plataforma de contenido pago para adultos.

INSTAGRAM @KARLEYRUIZ

“Entré a los 16 a la prepa técnica y duré hasta el tercer semestre, me salí por las redes, dije: ‘Aquí hay lana, es algo que me gusta y me va a ir bien’”, dijo la influencer hace algunos meses. Lo cierto es que Karely Ruiz cumplió su sueño porque ella desde chiquita que queria ser famosa e hizo todo lo que estuvo en sus manos para lograrlo.