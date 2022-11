El importante comunicado que hizo la Doctora Polo y que motivó a sus seguidores

La Doctora Polo es una de las celebridades que está más comprometida con su público, y lo demuestra con cada acción concientizadora y educativa que lleva a cabo cada tanto. La mujer que estuvo al frente del icónico programa ‘Caso Cerrado’ hace uso de sus redes sociales para difundir información acerca de la prevención del cáncer de mama, el respeto a la comunidad LGTBQ+ y, ahora, sobre el derecho al voto en los Estados Unidos. ¡Toda una mujer de causas!

Es que la presentadora cubana emigró a los Estados Unidos siendo muy joven, para poder estudiar Derecho en la Universidad de Leyes de Miami. Desde ese momento, quedó cautivada por aquella ciudad de Florida, por lo que la eligió como su lugar en el mundo para vivir. Sin embargo, Polo lleva en su corazón la cultura de su país natal, así como la de Puerto Rico, donde vivió largo período de su infancia y adolescencia. Por esto es que, siempre que tiene la oportunidad, recuerda y viaja a esos países caribeños.

Además, Ana María no duda en hablar del derecho al voto que tienen todos los ciudadanos latinos que están radicados en los Estados Unidos. Es así que, en el marco de las elecciones a la Cámara de Representantes 2022, la abogada realizó una invitación especial a sus seguidores.

El mensaje de la Doctora Polo en el marco de las elecciones

Este martes 8 de noviembre se están llevando a cabo las elecciones para elegir representantes de los 435 distritos de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, los cuales son renovados cada dos años. En ese contexto, la Doctora Polo se animó a dar un mensaje motivador a sus 2.5 millones de seguidores, alentándolos a ejercer el derecho a voto.

“Happy Election Day! Feliz Día de Elecciones en los Estados Unidos. Si todavía no lo has hecho, te invito a ejercer el derecho al voto. Es un privilegio que no todos tienen. Somos privilegiados. Protejamos nuestra democracia”, escribió la conductora de Caso Cerrado en la descripción del posteo donde aparece con la bandera de Estados Unidos.

Pero eso no fue todo. Polo dio una entrevista para el periodista Enrique Santos Show, donde recalcó la importancia de votar en cada oportunidad. “Estas elecciones son sumamente importantes porque estamos en un país dividido, un país en donde la violencia se ha convertido en algo normal para lidiar con cualquier situación”, señaló la Doctora y agregó: “Tenemos que ejercer el derecho de votar. Y no es votar por cualquier persona; es informarnos de quienes son las personas por las que estamos votando, de lo que representan”.