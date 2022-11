Conoce más de la saga que rompe récords en Netflix

Netflix una vez más dio una vuelta de tuerca a los estrenos semanales y en esta oportunidad un reestreno, acompañado por un estreno hicieron que El Angel de la muerte ya no estuviera en la primera posición, si no que ese tan ansiado lugar lo obtuviera la película misteriosa, Enola Holmes, que renovó una segunda parte y aquí te traemos esta recomendación que no te puedes perder y que protagonizan Millie Bobby Brown y Henry Cavill.

La mayor novedad es que si bien, Enola Holmes 2 está en el podio, la primera entrega Enola Holmes pisó el puesto número 8 por lo que ya la lista habla por si sola.

Los 10 indiscutido proyectos cinematográficos más vistos.

¿Por qué Enola Holmes?

Cuenta la historia de la hermana menor del detective Sherlock Holmes(interpretado por Henry Cavill) que busca a su madre y tiene como objetivo superase y convertirse en una empoderada investigadora.

La inspiración hecha historia

Sucede que el director, Harry Bradbeer le confesó al medio de comunicación que se basó en un momento histórico clave para conectarlo con la película y es la huelga de las cerilleras un momento culmine en la vida de mujeres y adolescentes que allí por 1888 protestaron por sus derechos.

A su vez se refirió a que quiso involucrar la historia partiendo desde un contexto social y político clave del feminismo: "Sabíamos que si eso era a lo que nos dirigíamos teníamos que encontrarle un misterio", expresó.

"Relacionamos eso con los eventos reales reales de la huelga de las cerilleras, que fue políticamente relevante y también es relevante en la actualidad. Es repugnante pensar que eso todavía está sucediendo. Las mujeres todavía tienen que estar unidas, lo están haciendo en Irán en este momento, para levantarse como grupo, y no pueden trabajar las unas sin las otras, tienen que estar hombro con hombro. Eso requiere un gran coraje. Se necesita coraje para cambiar”, refiriendose a las voces de las mujeres que callan sus pensamientos y pelean a diario por sus derechos.

Los requisitos impuestos por sus protagonistas

Si bien se aborda un hecho real, los actores y actrices suelen poner sobre la mesa algunas cuestiones, como fue el caso de Millie Bobby Brown que puso una serie de condiciones en las escenas que comparte con Henry Cavill, dado que ella tiene 18 años y su compañero de equipo 39 años.

La actriz de Stranger Things estuvo en conversación con el medio de comunicación Deadline y habló sobre su relación fuera de pantalla con Henry: "Tenemos una relación muy adulta, buena y sana en la que el por ejemplo no me permite que yo le pregunte sobre su vida personal", sobre los puntos a tener en cuenta que pactaron desde entrada.

Además de deshacerse en constantes halagos hacia su coprotagonista quién hace de su hermano mayor en la película: "Henry es muy estricto conmigo, lo cual agradezco. Es un hombre muy racional a comparación de conmigo que soy una completa maníaca", expresó.

Éxito absoluto

La segunda entrega basada en el libro de misterio de Nancy Springer ya tiene un total de 76 millones de visitas, en su primer mes de lanzamiento.

En el que pasados los dos años y en el que Enola ya se vuelve toda una adulta toma su primer caso oficial para encontrar a una niña desaparecida pero al no ser una tarea sencilla debe recurrir a sus amigos y a Sherlock para resolver las pistas.