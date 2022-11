La sorpresa de Jennifer Lopez por el aniversario de su tercer álbum

Con 53 años Jennifer Lopez lleva una larga carrera de más de 23 años en la industria de la música y del espectáculo. Empezó desde muy joven y ha demostrado que nada ni nadie la puede detener. Recientemente compartió un lindo recuerdo en sus redes sociales, debido al aniversario de su tercer disco, por lo que comentó algunos detalles sobre este. Asimismo, preparó una gran sorpresa para sus fans.

Jennifer Lopez en su tercer disco. Imagen de Instagram.

El 25 de noviembre de 2002 Jennifer lanzó 'This Is Me... Then', traducido como 'Esta soy yo... ¿entonces?', su tercer álbum de estudio. La cantante orientó este disco en rhythm and blues, algo nuevo para su música en donde hace años venía predominando el dance pop. Durante la producción de todo el material, Lopez se encontraba saliendo con Ben Affleck, por lo que muchas de sus canciones estuvieron inspiradas en él. 'Dear Ben' y 'Baby I Love U' fueron algunos temas en donde la cantante le expresó su amor.

De hecho en el videoclip de 'Jenny from the Block' el actor tuvo una participación estelar. En el video simulaban situaciones en donde la pareja sufría la persecución por parte de los paparazzis, algo que vivieron en la vida real. Desde un primer momento el álbum iba a salir en diciembre, sin embargo esta última canción, que era la primera del disco, se filtró así que tuvieron que adelantar el lanzamiento.

La diva del bronx expresó que le parecía una total locura estar mostrando este álbum a sus hijos, después de 20 años de su lanzamiento. "He cambiado... pero algunas cosas han permanecido igual. La vida es un camino poéticamente hermoso y a veces roto...", reveló Jennifer en su cuenta de Instagram. Claro que en estos años la artista cambió muchas cosas en su vida, pero algo que sigue intacto es su amor por Ben Affleck, pues a pesar de las idas y vueltas durante mucho tiempo, este año la pareja se casó, volviendo a consolidar el romance.

Por otro lado, Lopez comentó que para conmemorar el gran aniversario el día 5 de noviembre lanzaron el álbum por primera vez en vinilo. "Volvamos juntos al pasado. Revisita la música y el amor conmigo. Muchas sorpresas vienen hasta entonces!!", expresó. Tal como parece la cantante tiene más regalos preparados para sus fans.