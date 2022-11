Gaby Spanic habla de los traumas que le dejó La casa de los famosos

Luego de un año de haber participado del reallity show La casa de los famosos, la actriz, modelo y animadora Gaby Spanic se sincera después de haber sufrido maltratos en el programa en cuestión. Incluso, dijo que su estadía le causó muchos traumas.

Gaby apuntó específicamente contra Alicia Machado, dando cuenta de la enemistad que surgió en el programa. La venezolana fue la ganadora del reallity, y durante toda la transmisión fueron evidentes los roces que tuvo con Spanix, incluso hasta el final.

En una entrevista para el programa Siéntese quien pueda, Gabriela contó que lo que más le dolió de todo lo que le dijeron sus ex compañeros fue que se metieron con su hijo. "Mi hijo lo vio y yo estaba ahí adentro, me dio un temblor y una crisis", asegura.

La experiencia de la actriz como concursante en el exitoso programa de Telemundo fue tan negativa que no quiso salir a hablar sobre ello hasta este momento.

En la misma entrevista le dijo al productor del programa, su amigo Carlos Mesber, que: "Yo sufrí bullying en el show, en ese show imperó el bullying y yo dije yo me quiero salir de aquí porque yo no puedo vivir aquí, no puedo, donde impera el bullying, donde impera el contenido grotesco y yo me manejo con respeto, yo soy una mujer respetuosa, yo no soy una mujer corriente".

¿Qué dijeron específicamente?

La protagonista de novelas como La Usurpadora, Tierra de pasiones y Prisionera contó que dijeron muchas mentiras sobre ella: "yo no metí drogas, yo jamás he tenido problemas con drogas, jamás, ni con el alcohol".

Con respecto a su hijo, dijeron que era un niño no deseado que fue producto de una noche de copas, una noche loca.

"Cuando se meten con un hijo tuyo no es fácil olvidar y más cuando ese hijo tuyo lo vio y yo estaba allá adentro, y a mi hijo le dio un temblor y una crisis, o sea eso no se hace. Yo digo que con los hijos nadie se puede meter. Si tú me odias, si tú me quieres sacar del mapa por dinero, o sea si tú quieres este conflicto conmigo échale ganas yo me sabré defender pero con mi hijo no te metas", confesó la actriz. Gaby Spanic sufrió bulling en La Casa de los Famosos.

La artista también aseguró que su estancia en el show televisivo causó mucha envidia entre algunos de sus compañeros. Contó que era como la mamá de todos y no le gustaba la cochinada, ni por fuera ni por dentro, limpiaba y cocinaba, algo que le dio mucha bronca a algunas personas que incluso dijeron que ella no sabia cocinar porque lo hacia con mucha grasa.

"Cuando yo vi después tantas cosas yo dije qué mezquino puede ser el ser humano, qué envidioso […] Yo digo que todo cae por su propio peso. Me dijeron que era una alcohólica, sí una alcohólica que se levantaba todos los días tempranísimo y limpiaba y fregaba y recogía y lavaba el baño, los escusados que a veces no se bajaban, los papeles de baño que flotaban… Eso hay que tener ovarios para hacer eso y entonces yo digo y la gente se fijó en lo malo y lo hicieron así [de grande] e hice tantas cosas tan buenas que por envidia… Hubo una confabulación", sostuvo.

