Cómo es el restaurante de Antonio Banderas, elegido entre los 10 mejores de lujo de España

Antonio Banderas es un amante de la actuación, y también de la buena vida. Por eso decidió fundir sus dos pasiones en un proyecto que combina lo mejor de esos dos mundos. Así fue como nació Tercer Acto, el restaurante que abrió el famoso actor en la ciudad de Málaga.

“Después del nacer y el amar, lo más importante de esta vida es el comer”, aseguran desde su página web como una declaración de principios. Ubicado en la calle Córdoba número 13, al lado del Teatro del Soho que está en el 10, también fundado por el actor Antonio Banderas, el restaurante es el primero de la ciudad en el que su carta gira alrededor del teatro. Por eso su menú se divide en prólogo, actos y epílogo.

Antonio Banderas junto con el prestigioso Ferrán Adriá en Tercer Acto.

Cómo es la propuesta gastronómica del restaurante de Antonio Banderas

Banderas emprendió este proyecto junto al grupo hotelero El Pimpi y el objetivo desde un primer momento fue crear un espacio que potencie la explosión cultural de la ciudad. El restaurante de Banderas busca ser un punto de encuentro después de cada función, pero también se ha propuesto brindar una interesante oferta gastronómica y de coctelería.

Los comentarios de los usuarios y de periodistas especializados en gastronomía destacan la experiencia de comer en Tercer Acto. El restaurante cuenta con el sello Traveller´s Choice 2022, best of the best.

“Orgullosos del trabajo de todo el equipo de @terceractogastro. Aparecemos en la lista de los 10 mejores restaurantes de lujo en España, según Tripadvisor. En concreto en la posición 6 del ranking. Enhorabuena!”, escribió orgulloso Antonio Banderas en un posteo que compartió en la red social Instagram con sus millones de seguidores de todo el mundo.

La carta de Tercer Acto tiene una propuesta de platos que combinan la dieta Mediterránea con el sushi. El costo promedio puede estar entre 25 y 50 euros por persona.

La carta de Tercer Acto combina platos mediterráneos con sushi. Cuesta entre 25 y 50 euros por persona.

“Uno de mis restaurantes favoritos. Localización inmejorable en pleno soho de Málaga, temática acorde a la zona y un gusto exquisito para recrear el ambiente. El servicio es espléndido desde la entrada hasta la salida. Buena opción el cocktail de bienvenida (tiene carta de coctelería que no se deben perder). La carta de sushi es variada y de calidad. A destacar el tartar de atún en pan cristal, las gyozas y los langostinos crujientes. Precios más elevados de la media de la zona, pero merece la pena”, asegura la usuaria de tripadvisor Rocío Molins.

Ante el éxito en la recepción del público recientemente han incorporado un menú en pases. “Para nuestro público más sibarita estrenamos un exclusivo menú maridaje de cinco pases (cuatro más el postre) en el que podrán degustar algunos de nuestros mejores platos con la coctelería de lo más top”, explican desde Tercer Acto.

Cómo es la decoración de Tercer Acto, el restaurante de Antonio Banderas

El responsable de la arquitectura y decoración de Tercer Acto es Paco Guillén, quien también ha tenido a su cargo el trabajo del Teatro del Soho. Esto explica por qué una vez más y no solo desde la carta, ambos proyectos están relacionados.

Tanto en la ambientación como en la iluminación la propuesta busca generar una atmósfera teatral donde el componente estético y la exploración de los sentidos son un objetivo clave.

Tanto en la ambientación como en la iluminación la propuesta busca generar una atmósfera teatral.

Los materiales utilizados en el restaurante son cálidos, con predominio del ónix y la madera. Uno de los hits del lugar es la barra de ónix, que está ubicada junto a la cocina abierta, iluminada con líneas de luz ambar, y un impactante botellero posterior.

La comida, la ambientación, la propuesta, la experiencia que vive cada uno de los comensales que se acercan a Tercer Acto, el restaurante que Antonio Banderas ha montado en el centro del Soho de Málaga no defraudan.