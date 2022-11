Qué convierte a Evangelion en una de las mejores series de la historia

A casi 30 años del estreno de la serie original, Evangelion no pierde vigencia y se mantiene firme como uno de los mejores animé de la historia. Los temas que trata, el universo que crea y los interrogantes que abre son algunas de las claves que explican su éxito.

Evangelion: 3 claves para entender el éxito de uno de los mejores animé de la historia

1. La serie original

26 episodios cortos, de menos de media hora de duración cada uno, constituyen la mejor puerta de ingreso posible para un universo que, al día de la fecha, continúa en constante expansión.

Como si fuese poco, estos capítulos cuentan con una diversidad de temas que le dan a la serie un atractivo que va mucho más allá de lo que ofrece la trama en sí.

Neon Genesis Evangelion es un animé de ciencia ficción que también contiene elementos de distopía, biopunk y del género post-apocalíptico. Asimismo, su singularidad radica en las temáticas religiosas, simbólicas y filosóficas que aborda en cada una de sus entregas.

2. Creó un universo tan amplio como fascinante

Estrenada en 1995, esta serie abrió un universo que va mucho más allá de los episodios originales. Sin ir más lejos, el manga de Evangelion se publicó por primera vez en 1994, aunque el animé no está basado en este, sino que fue creado primero.

Con el paso de los años distintos spin-offs fueron apareciendo para complementar y/o expandir el universo de la historia. Mangas, películas y videojuegos son algunos de los contenidos que fueron posibles gracias al animé original dirigido por Hideaki Anno.

3. Es una serie abierta a múltiples interpretaciones

Si hay algo por lo que se caracteriza Evangelion es por no cerrarse en sí mismo. Dicho de otra manera, se trata de una serie cuya trama abre interrogantes que no solo no se responden de forma concreta, sino que incluso llevan a los espectadores a buscar sus propias interpretaciones.

Evangelion, una de las mejores series de la historia.

El propio Anno afirmó en una entrevista que “Evangelion es como un rompecabezas”, que “cualquiera puede verlo y encontrar sus propias respuestas”.

Según el director y animador japonés de 62 años, la mayor virtud de Evangelion radica en que “permite pensar por sí mismo” y ofrece la posibilidad de que cada uno cree su mundo.

“No esperes a que otros te den la respuesta a tus preguntas, que te lo pongan todo por delante. Todos tenemos nuestras propias respuestas”, manifestó al respecto.

Luego de leer todo esto, ¿estás de acuerdo con que Evangelion es una de las mejores series de la historia?