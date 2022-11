Juan Vidal enfurecido con los fans de Niurka les responde con todo.

El actor Juan Vidal no aguantó más los comentarios en su contra. Al parecer, luego de que Niurka confirmara su ruptura, ahora es él quien decidió salir a hablar. Sin embargo, a diferencia de la cubana, no lo hizo a través de los medios de comunicación, sino que solo se limitó a contestar un comentario de uno de los fans, pero de una manera agresiva. ¡Está muy enfurecido!

Ante todo, vale aclarar que en las publicaciones de las redes sociales que pertenecen a Juan Vidal solo se leen comentarios o preguntas de tipo qué ha sucedido con el amor que se tenían con Niurka, que hasta tenían planes de boda juntos.

Sin embargo, luego de las declaraciones de la actriz donde no se guardó nada, un seguidor de ella en particular hizo un comentario fuera de lugar sugiriéndole que golpee a su ex. “Si será Juan!!! Tan inmaduro., Hay ojala que @niurka.oficial te de una patada en el cu@lo por que la verdad Ella te queda grande” textual lo que escribió uno de los fans de Niurka.

Ante este comentario, Juan Vidal no pudo soportar y dejó de lado su silencio para responderle. Sin pensarlo, el actor le lanzó un reto al hombre que se hace llamar como @evc97 y le escribió si él mismo era capaz de atreverse a darle dicha patada.

Precisamente le escribió: “Te voy a dar la atención que estás buscando porque no intentas tú darme la patada a ver cómo te va payaso”.

Luego de esta respuesta, el actor no hizo más declaraciones al respecto sobre su ruptura con Niurka Marcos. Vale recordar que tuvieron un fugaz romance de tan solo 5 meses donde todo parecía ir viento en popa, y por ello se llevaron una gran sorpresa sus seguidores al escuchar la noticia de su ruptura.

Niurka Marcos: triste

Por su parte, Niurka ha confesado que considera a Juan Vidal como una persona tóxica. Durante la entrevista con los medios de comunicación confirmó su separación y aseguró que no se trató de ninguna infidelidad.

No obstante, con un dejo de tristeza, sí dejó en claro que quien ahora es su exnovio es alguien que —a su parecer— jamás podrá tener una relación estable con nadie. Aseguró que se siente muy triste y no solo por haber terminado su noviazgo, sino porque además se sintió muy ingenua. Encontró en Juan un ser hermoso, pero solo por fuera.

“Me voy triste porque conocí a un hombre hermoso por fuera pero hueco por dentro, un hombre que él mismo reconoce que es una mierda para las relaciones, (no hubo infidelidad) porque a mí esas mamadas no me molestan. Yo no soy una mujer celosa de infidelidad y eso” finalizó.

¿Te gustaba la pareja que hacían?