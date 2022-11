El divertido disfraz con el que las Kardashian sorprendieron a Kris Jenner

Kris Jenner es una de las madres más famosas del mundo y pues claro, es una exitosa empresaria y sus hijas son algunas de las personalidades más reconocidas en el plano internacional. Desde el 2007 hasta 2021 produjo y tuvo uno de los roles protagónicos en el reality show de su familia 'Keeping Up With The Kardashians', mientras que este año comenzó a trabajar en el nuevo programa que muestra la vida del clan Kardashian-Jenner. El 5 de noviembre fue su cumpleaños y por eso organizó una fiesta de disfraces muy particular.

La madre y mánager de la familia cumplió 67 años y qué mejor idea que celebrar a lo grande, como siempre lo hace. Resulta que la temática del evento fue la Kris Jenner, así que las invitadas, buscaron algunos de los atuendos más ocurrentes para representarla. En este caso sus hijas decidieron recrear sus looks más icónicos, poniéndose en la piel de mamá y por supuesto subieron algunas fotografías en las redes sociales.

Kourtney Kardashian imitando a su madre en 'Thank U, Next'. Imagen de Instagram.

Siempre se ha dicho que Kourtney, la mayor del clan, es la hija más parecida a Kris. Para su disfraz eligió uno de los looks que su madre utilizó para hacer una aparición especial en el videoclip de 'Thank U, Next' de Ariana Grande. Por esta razón, se puso un conjunto deportivo, en color rosa y blanco, sumó una cámara de video y lució su corte de pelo, un clásico pixie en color azabache.

Khloé Kardashian disfrazada de Kris Jenner. Imagen de Instagram.

Por su lado, Khloé llevó uno de los estilismos que utilizó Kris Jenner en 1989, un pantalón con una blusa satinada de un estampado floreal, una estola de pelo, con gafas de sol y un peinado corto en colores dorados. Por otro lado Kylie lució un vestido largo, ajustado lleno de lentejuelas, con un escote corazón. Un precioso atuendo que llevó su madre en la década de los '80, el cual acompañó con un make up que desviaba la atención a los labios.

Kylie Jenner, enfundada en un vestido que utilizó Kris en los '80. Imagen de Instagram.

Kim Kardashian, luciendo idéntica a su madre. Imagen de Instagram.

Kim eligió un disfraz bastante parecido, pues lució un vestido de lentejuelas, con un moño en el cuello. Un look que utilizó la 'Momager' hace algunos años atrás, para posar para una tarjeta de Navidad. North, la hija mayor de Kim, decidió unirse a la fiesta de disfraces y utilizó un blazer, un pantalón y unos zapatos en color negro, para representar a su abuela. Por otro lado, en las redes sociales se rumorea que Kendall Jenner no asistió a la fiesta, debido a que no aparece en las fotos.