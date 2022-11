Cuántas películas de los Guardianes de la Galaxia existen y dónde verlas.

Siempre es bueno conocer en qué orden conviene ver las películas y series del Universo Marvel. Precisamente, uno de esos casos es la saga de los Guardianes de la Galaxia, un clásico que disfrutarás muchísimo ver si sigues su orden cronológico, a tal punto de esperar con mucha ansiedad su próxima entrega. Conoce dónde verlas.

Ahora bien, está Guardianes de la Galaxia Vol.1 (Guardians of the Galaxy) que se estrenó en 2014. Este admirado grupo de superhéroes realizó su primera aparición dentro de una línea temporal a partir del año de su estreno y, sin dudas, es una película que estuvo marcada por el estilo de James Gunn, la cual luego impresionó a Steven Spielberg.

Su banda sonora también gozó de un gran éxito, y un dato no menor es que el prólogo del film se remonta a 1988. En esta primera entrega el aventurero Peter Quill se ve perseguido por un temible cazarrecompensas luego de robar una esfera que anhelaba el poderoso Ronan. Para conseguir salir con vida de toda esa secuencia tiene que obligadamente formar una alianza con un cuarteto de inadaptados de lo más peculiar. Así comienza toda la aventura.

A esta entrega le sigue Guardianes de la Galaxia Vol. 2 (Guardians of the Galaxy Vol. 2) del 2017. Esta también es de la línea temporal del 2014, aunque se lanzó poco después de la primera entrega. Por cierto, algo que muy pocos saben es que su final estuvo a punto de ser diferente debido a que no terminaba de gustarle a James Gunn.

En esta película los Guardianes deben luchar para mantener unida a su nueva familia mientras tratan de resolver el misterio de los verdaderos orígenes de Peter Quill. Aparecen viejos rivales que se convierten en nuevos aliados, y algunos queridos personajes de los cómics clásicos acuden para ayudar a los héroes; y todo esto sucede a medida que el Universo Cinematográfico de Marvel continúa expandiéndose.

Guardianes de la Galaxia: dónde verlas

Ya se ha visto que hay dos películas de Guardianes de la Galaxia, Vol.1 y Vol.2. De la secuela, la primera tuvo su premier en Hollywood el 21 de julio de 2014 y luego Guardianes de la Galaxia Vol. 2 se estrenó el 5 de mayo de 2017.

Al parecer la tercera película, Guardianes de la Galaxia Vol. 3, estaría en desarrollo para estrenarse en mayo del 2023.

Al momentos de lanzarse se pudieron ver en los cines y fue todo un éxito crítico y comercial. Luego pasaron los años, y para quienes no la vieron aún, o son tan fans que quieren volver a disfrutar sus aventuras, pueden verlas en las plataformas de Disney+ y Amazon Prime Video.

¿Crees que la entrega del Vol.3 será el final de estos superhéroes?