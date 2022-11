De otro mundo, Maya Nazor revela la bella figura con la que enamoró a Santa Fe Klan

Maya Nazor es una de las celebridades que poco a poco se gana un lugar como una fashionista en las redes sociales, sobre todo cuando se trata de looks de playa o alberca, así lo demostró recientemente con su última publicación en Instagram en la que modeló su figura con un coqueto bikini. La imagen encendió la red, pues además de mostrar su curvilínea silueta también anunció que se quiere hacer un cambio, lo que generó cientos de reacciones por parte de sus fanáticos, quienes comenzaron a debatir en los comentarios del post.

La novia de Santa Fe Klan cada vez gana más seguidores en redes sociales, sobre todo en la plataforma de Meta, pues es ahí donde presume los mejores looks, convirtiéndose en un ejemplo para las chicas, sobre todo para quienes son madres jóvenes, como ella, pues hay que recordar que hace unos meses se convirtió en mamá de Luka, del cual ha dejado ver algunas imágenes como cuando compartió un video de los cuidados que tiene con él.

Maya Nazor conquista con bikini dorado

Para terminar la semana, la influencer, de 23 años, compartió en su cuenta de Meta en donde tiene 4 millones de seguidores una postal en la que se lució con un coqueto bikini dorado, con el cual dejó ver que a 5 meses de haber dado a luz recuperó su figura, pues aunque a muchas mujeres les cuesta trabajo regresar a la silueta que tenían antes del embarazo, Maya ha mostrado que tiene el vientre plano y la mini cintura que siempre la hizo destacar.

En la imagen se puede ver a la novia del cantante de "Así soy" sentada en un columpio que se encuentra enfrente de una barra. Parece que esta es una de las fotos que se tomó durante su viaje a Cancún, Quintana Roo, hace algunos días, pues el traje de baño ya lo había dejado ver en sus historias de Instagram. La pieza era muy llamativa debido a que estaba adornada con lentejuelas doradas que hicieron el contraste perfecto con su piel blanca.

MAYA NAZOR ENCIENDE LA RED DESDE CANCÚN. FOTO: INSTAGRAM @NAZORMAYA

En tanto, la joven creadora de contenido aprovechó para anunciarle a sus fanáticos que quiere hacerse un cambio de imagen, lo que ocasionó cientos de reacciones, pues mientras algunos están a favor de que haga algo como optar por tener un color distinto en su pelo, otros se oponen debido a que señalan que así se ve muy bien, pues están acostumbrados a verla con su larga cabellera rubia.

"Pensando seriamente en un cambio de look… que opinan?", colocó en la descripción en la que luce su curvilínea figura. En tanto, en los cometarios se puede leer algunas reacciones como: "Sii , Ami me encantan los cambios de look", "Así eres perfecta", "El look que te pongas te queda bien", "A ti todo te queda bonito eres un amor" y "No, así", éste último mensaje lo escribió Karely Ruiz, modelo de OnlyFans, con la que al parecer tiene una buena relación.

En tanto, Maya Nazor sigue destacando en las redes sociales, pues aunque era conocida desde antes de salir con Ángel Quezada, nombre real del rapero guanajuatense, ahora tiene mucho más fama. Prueba de su popularidad es que ha sido invitada a los eventos más importantes como por ejemplo los Premios de la Radio, en donde recientemente desfiló por la alfombra roja junto a su pareja.