Aseguran que Luis Miguel y Paloma Cuevas habrían terminado su relación

El cantante mexicano Luis Miguel y la socialité española Paloma Cuevas habían comenzado un romance muy intenso a mediados de este año que quisieron mantener en secreto, aunque luego salieron varias fotografías a la luz que confirmaron su relación.

Parecía que todo venía muy bien, pues El Sol de México se había asentado en España para estar junto a su novia y tan solo unas semanas atrás le había entregado un anillo de compromiso. Esta noticia inundó todos los portales rápidamente.

“Puedo confirmar que Luis Miguel entregó anillo de compromiso a Paloma Cuevas y están preparando una doble boda para el próximo año”, anunciaba el periodista Gustavo Adolfo Infante en el programa De primera mano.

Hace unas semanas se desató una polémica cuando, desde una cuenta aparentemente hackeada, Paloma Cuevas arremetió contra Mercedes Villador. En ese intercambio se ventiló mucha información privada que involucró a terceros, situación que molestó mucho a Luis Miguel.

Si bien la socialité y su equipo aseguraron que habían sido víctimas de un robo informático de identidad, parece que el cantante no creyó mucho esta versión y se enojó porque no le gustó que ventilara los trapitos al sol.

No sabemos si toda esta situación fue el inicio del fin de este romance, pero lo que se está diciendo en todos los medios es que el intérprete de "La incondicional" habría abandonado España sin previo aviso.

Según se conoce, el cantante viajó a Miami para encontrarse con su ex corista Mollie Gould, con quien ha tenido un romance intermitente desde el 2018.

Una de las pocas fotos que se filtraron de Luis Miguel y Paloma Cuevas juntos.

"La dejó con el plato servido, o sea, Paloma Cuevas hace semanas que está llamando a Luis Miguel y Luis Miguel no le contesta, el equipo le dice que está ocupado, que está viajando", dijo Javier Ceriani en el programa Chisme No Like.

En el programa aseguraron que el artista ya tenía todo planeado, desde antes de irse a Europa. Tan solo quería disfrutar del verano en ese continente para después volver a su rutina habitual. Por lo que no les sorprendió que dejara a Paloma Cuevas comprometida y “llorando por los rincones”.

¿Qué opinas del posible fin de la relación?