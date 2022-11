Las imágenes de Soledad Pastorutti que conquistaron miles de corazones

Recientemente, Soledad Pastorutti cumplió 42 años y si bien pasó el tiempo, aún conserva mucho de aquella pequeña que dio sus primeros pasos arriba de las tablas. "Soy una intérprete que no ha cambiado esa esencia de niña que empezó a jugar en el escenario. A veces me cuesta creer que pasaron tantos años y que ya soy mamá, y todo lo vivo con mucha felicidad. Puedo cantar folclore, pasar por una balada de amor y terminar bailando unas cumbias", reconoció en diálogo con Teleshow.

Sobre su forma de ser, contó: "Mi esencia ha sido siempre moverme, salir de la zona de confort, incluso cometiendo errores, porque no siempre que uno apuesta gana. Pero cuando perdés es cuando más aprendés. Te caíste, te levantaste, pero lo importante es que seguiste caminando".

En Instagram, La Sole cuenta con miles y miles de seguidores que están pendientes a cada movimiento que da y llenan sus publicaciones de comentarios. De vez en cuando, ella dedica parte de su tiempo a responder estos mensajes. "Me divierte, uso algún comentario porque siento que sirve al debate. Ya no me afecta", señaló.

Y agregó: "Nunca hay que ser agresivo porque ahí es donde le errás. No digo que alguna vez no se me haya saltado la térmica, pero no suma. Por mezclar las cosas, a veces nos perdemos de lo rico que es debatir".

Ahora, en una de sus últimas publicaciones, la cantante oriunda de Arequito compartió unas divertidas imágenes de su festejo de cumpleaños que conquistaron miles de corazones. "En familia…. con amigos y mucha gente linda que comparte mi felicidad", redactó Pastorutti junto al clip.