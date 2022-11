Cuántos años tenía Enrique Iglesias cuando se distanció de su papá Julio

Enrique Iglesias dio sus primeros pasos en la música en 1995 lejos de su papá, Julio Iglesias. Fue con Fonovisa, que pertenecía a la empresa mexicana Grupo Televisa, donde arrancó en este camino y luego, firmó con el sello Interscope, Universal Music Latino, Universal Republic y también con Sony Music.

Hoy, es uno de los artistas musicales de habla hispana más importante y cuenta con un Grammy como mejor artista latino. Tras haber vendido más de 70 millones de producciones musicales, entre discos y sencillos físicos y digitales en inglés y español, se posiciona en Estados Unidos como uno de los artistas latinos con mayores ventas.

Fue a los 18 años cuando se separó por completo de su familia, incluido su progenitor, con la intención de encarar su propia carrera artística y durante una década no tuvo contacto con ninguno.

Enrique Iglesias

En el programa At home with en Apple Music, Enrique reveló: "Yo era un niño muy rebelde, no era bueno en la escuela, quería separar mi música totalmente de mi familia, de mi padre en este caso porque, por alguna razón, sentía en lo profundo de mi ser que si la compartía, aunque tenía muchas ganas de hacerlo, simplemente no sucedería".

Enrique y Julio Iglesias

Cuando falleció su abuelo volvió a juntarse con el clan Iglesias. Hoy mantiene un vínculo con su papá pero, en más de una ocasión, ambos han señalado que su relación no es del todo cercana.