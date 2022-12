¿Quién es la más rica del clan Kardashian-Jenner?

En los últimos años el clan Kardashian-Jenner ha acumulado millones y millones de dólares, posicionándose como una de las familias más poderosas y ricas, dentro de la industria del entretenimiento. Las famosas hermanas, junto a la madre figuran entre la lista de las mujeres más ricas del planeta. Por esta razón, te contamos cómo han generado la dinastía.

Campañas de publicidad, firmas de maquillaje y ropa, así como también la participación en sus dos realities, 'Keeping Up With The Kardashians' y 'The Kardashians', han generado grandes ingresos para las celebridades. Kim lidera la lista de su familia, por lo que es la más rica del grupo. Este año quedó entre los millonarios que no clasificaron en el ranking de Forbes 400, ya que para ingresar hacía falta un patrimonio de 2.700 millones de dólares.

Kim Kardashian, imagen de archivo.

La empresaria no cumplió con el requisito porque según los cálculos, su fortuna es de 1.800 millones de dólares aproximadamente. Según expresan su voluminosa cuenta bancaria tiene como base sus empresas KKW Beauty y Skims. Luego, en la lista de la dinastía familiar viene la hermana mayor menor, Kylie Jenner que por quinta vez consecutiva es la integrante más joven de la lista de Forbes de las mujeres más ricas hechas a sí mismas en Estados Unidos.

Esta clasificación se basa en capturar a las millonarias más exitosas, junto con sus empresas y sus negocios. Por su parte Kylie se ubica en la lista ocupando el puesto número 41 y tiene una fortuna aproximada de 600 millones de dólares. Gran parte de su patrimonio es gracias a su marca de maquillaje Kylie Cosmetics. En 2019, la joven vendió el 51% de la empresa a Coty, un gigante de los productos de belleza.

Kris Jenner, imagen de archivo.

Por otro lado, después viene Kris Jenner, la 'mommager' del clan. Gracias a su rol fundamental como madre y manager, en la serie 'Keeping Up With The Kardashians' la apodaron de esa forma. Según Forbes, la mujer tiene una fortuna estipulada de 230 millones. La celebridad tiene su propio libro de cocina y una atobiografía. En 2013 tuvo su talk show llamado 'Kris', pero luego de la primera temporada fue cancelado.

Kourtney Kardashian, imagen de archivo.

Kourtney aparece en la posición número 4 de la familia y según Forbes tiene una fortuna aproximada de 65 millones de dólares. En conjunto con algunas integrantes de su familia la empresaria tiene 'Smooch' y 'Dash', dos marcas de ropa para niños. Sin embargo la mayor parte de su fortuna proviene de 'Keeping Up With The Kardashians'.

Los siguientes en la lista...

Luego viene Khloé con un patrimonio de 50 millones de dólares. Al igual que sus hermanas gran parte de su fortuna proviene del primer reality show que protagonizaron, pero además tiene otros negocios. La celebridad tiene Good American, una marca de ropa que ofrece una gran variedad de talles. Asimismo en su momento la diva tuvo 'Revenge Body with Khloé Kardashian', un programa donde alentaba a los demás a llevar un estilo de vida saludable, con alimentación y deporte como complemento.

Khloé Kardashian, imagen de archivo.

Asimismo, aparece Kendall Jenner con una fortuna de 45 millones de dólares. Según Forbes en 2018 figuró como la modelo mejor paga del año. Su abultada cuenta bancaria se debe a la participación en los programas de telerrealidad, así como también su carrera como modelo y las campañas publicitarias con marcas como Estée Lauder y Calvin Klein. En mayo de 2021 joven lanzó '818' una empresa de tekila.