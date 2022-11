Curiosidades de mascotas: ¿a los gatos les gusta o no el agua?

Los gatos son las mascotas favoritas de millones de personas por ser de lo más independientes, higiénicos y tiernos. Pero, para sorpresa de muchos, no son grandes fanáticos del agua, sino que gran parte de su higiene personal la logran luego de lamerse por horas. Por esto es que no solemos ver a los felinos nadando igual que a los perros, ni mucho menos revolcándose en el agua como forma de juego. Aunque sí disfrutan de beber líquido siempre que tienen sed.

La pregunta acerca de si a los gatos les gusta o no el agua es una de las más recurrentes entre los amantes de las mascotas. Para ellos es que traemos la respuesta a tal duda.

FOTO: SHUTTERSTOCK

¿Por qué los gatos no soportan el agua?

Su origen:

En principio, diferentes estudios han determinado que el rechazo que sienten los gatos al contacto físico con el agua tiene que ver con lo que portan en su ADN. Puesto que la mayoría de los gatos provienen de las regiones desérticas del Oriente Medio, donde no tenían acceso constante al agua. Entonces, aquellas razas que descienden de los felinos orientales son las más propensas a evitar el agua; mientras que las que más evolucionaron en sitios con abundante agua, no se atemorizan al verla.

Se sienten atrapados:

Para muchos, los gatos son como un símbolo de la libertad. Imagina quitarles su independencia y libertad en cuestión de segundos. Pues, así se sienten cuando tienen su pelaje empapado, puesto que pesa mucho más, lo cual compromete su agilidad y movilidad.

Asimismo, a los felinos no les gusta para nada lo impredecible, por lo que sumergirlos en el agua de forma inesperada no les parecerá divertido, sino que los puede frustrar. Evita estos comportamientos para que no tenga una experiencia negativa con el agua.

¿Es recomendable bañar a los gatos?

Si tu duda se centra en la higiene de los gatos, ten en cuenta que los mismos felinos son capaces de lamerse hasta limpiar toda la suciedad que tienen en su piel. Pero si ves que permanecen sucios, podrás bañarlos siempre y cuando utilices productos aptos para mascotas, como un champú de lavado en seco.

FOTO: SHUTTERSTOCK

No obstante, no es recomendable bañar a la mascota de forma forzada, lo cual aplica para todo lo que tiene que ver con el agua. “Solamente los gatos pequeños que han seguido un proceso de socialización en el que se ha incluido el agua, están habituados y toleran esta rutina higiénica humana”, señalan desde Experto Animal.