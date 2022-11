Shakira se muestra decepcionada con Piqué una vez más

Shakira está transitando momentos de altibajo: el divorcio con Piqué, el estreno de 'Monotonía' junto a Ozuna y la salud de su padre a quién ha estado acompañando durante estos últimos días en el hospital.

En el video de la colombiana que superó las 2.9 millones de visitas se ve cómo ayuda a William Mebarak Chadid (su padre) en una serie de ejercicios de rehabilitación para agilizar la movilidad de las piernas de su padre, quién se encuentra en etapa de reintegración en una clínica de Barcelona debido a una fuerte caída que se dio.

Allí se la oye decir: "1,2,3 levanta las piernas... mira, mira, mira... oh sí, de eso estaba hablando", mientras que larga una carcajada de felicidad al ver que la evolución es super notoria".

A su vez en la descripción ella menciona cómo se puede estar en dos 'canales' a la vez: "Y la vida es algo que pasa entre las visitas al hospital y los disfraces de Halloween.

La noticia falsa y una contundente molestia

Sucede que varios medios de comunicación internacionales dijeron que Piqué tuvo un gran gesto hacia su ex mujer, al ir a ver a su ex suegro pero todo se trató de una mentira puesto que al contrario de ello, Shakira se mostró muy molesta al ver que no hubo apoyo del otro lado, según declaraciones hechas por Jordi Martin, el paparazzi que sigue a la artista desde tiempos inmemorables.

A Shakira no le ha gustado un pelo el hecho de que se haya difundido en medios de que Gerard Piqué ha preguntado por el estado de su padre”, aseguró el periodista.

Pero ello no es todo si no que además sumó que esta noticia sólo buscaba beneficiar a Piqué, al dejarlo con un visto mejor: "No sabemos con qué intenciones se difunde esto, porque realmente a Piqué le beneficia de cara a su imagen ... Está dolida con que se intente mejorar la imagen de Piqué, claro”, declaró Jordi pensando en lo que puede creer Shakira de todo este escándalo mediático.

Una respuesta que habria atado cabos sobre la supuesta visita

La mamá de Shakira, Carmen Ripoll, a la salida del hospital fue interrogada sobre si era real la visita de su ex yerno a lo que atinó a responder: "Sí claro, seguimos siendo familia".

Shakira en 'Sintonía'

La artista se mantiene lejos de todo lo mediático que se está debatiendo y que corre respecto a Piqué, quién tampoco aparece en un agradable momento futbolístico la artista decidió aferrarse al challenge Monotonía y únicamente se limitó a compartir un compilado de algunos de los videos que fueron publicando sus seguidores.