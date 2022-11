'Dulceida al desnudo': estrenó el primer capítulo de la serie de una de las españolas más influyentes

A lo largo de los años Dulceida se posicionó como una de las influencers más populares y destacadas de España. Ayer fue un momento culmine en su carrera, debido a que fue el estreno de su docuserie, una noche marcada por los nervios, la emoción y la alegría. La bloguera hizo su debut oficial en la Gran Via de Madrid, una de las principales calles de la ciudad española.

Dulceida, un icono de la moda. Imagen de Instagram.

Fue un evento organizado por la propia Dulceida, también conocida como Aida Domenech, donde sus principales invitados fueron sus seres queridos, su familia, amigos influencers y algunas personas del entorno del espectáculo. El dress code estuvo liderado por el color negro, pero la protagonista de la noche sobresalió luciendo un espectacular vestido rosa, del diseñador de alta costura Ze García.

La influencer presentó 'Dulceida al desnudo' una nueva serie de Amazon Prime Video, que cuenta la realidad de su vida y los secretos de su trabajo, pues una influencer no solo publica fotos bonitas en las redes sociales. Asimismo, la bloguera revela su lado personal y uno de los momento más difíciles de su vida, luego de romper su matrimonio con Alba Paul. En una entrevista con verTele, Aida explicó: "Aquí me van a conocer en todas mis formas porque se me ve feliz, emocionada, nerviosa... Es como si dejara a la gente ver mi vida por una mirilla".

Dulceida lleva casi 14 años compartiendo su vida en internet, por lo que es una de las mujeres pioneras que comenzó en el mundo de las influencers y todo el oficio de vender, crear y entretener en las redes sociales. Suma más de 3.2 millones de seguidores en su cuenta personal de Instagram y día a día comparte contenido de moda, diferentes marcas, lifestyle, entre otras cosas. Con el paso del tiempo la bloguera ha recibido diversos reconocimientos, en 2014 ganó el premio Best Style Fashion Blog en la Berlín Fashion Week y este año Forbes le otorgó el premio Best Influencer.

A pesar de que en el evento se estrenó el primer capítulo de la serie, recién el próximo 4 de abril estará disponible para todos los usuarios de Amazon Prime Video. Asimismo, la nueva producción saldrá en Mediaset, el grupo mediático que se encargó de producir la serie. Sin embargo, aún no hay una fecha fija para el estreno.