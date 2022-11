Conocé la romántica historia de amor de Miss Argentina y Miss Puerto Rico, a días de la boda

Después de mucho tiempo de mantener en privado su relación amorosa, Mariana Varela, ex Miss Argentina, y Fabiola Valentín, ex miss Puerto Rico, anunciaron su casamiento. Resulta que las mujeres llegaron al altar luego de años de haber sostenido un noviazgo de bajo perfil, pues no quisieron exponer su vinculo ante las redes sociales. En el pasado ambas modelos publicaron alguna que otra foto juntas, pero siempre hicieron alusión a su amistad.

La romántica historia de amor comenzó allá por 2020 en plena pandemia de Covid-19. Ese año se conocieron en Tailandia, en el concurso Miss Grand International, tras haber ganado los certámenes de sus respectivos países. Mariana siendo la argentina que ganó en 2019 y Fabiola, fue la puertorriqueña que ganó al año siguiente. Las dos destacaron en el concurso y eso les dio pie a compartir diversos momentos juntas y formar una gran amistad. Con el paso del tiempo pasaron a ser más que amigas, pero decidieron mantener su relación detrás de cámaras.

En algunos momentos del pasado publicaron fotos y videos juntas, pero nunca escribieron una declaración amorosa. El 28 de octubre la pareja por fin se animó a confirmar su relación sentimental, a causa de una ocasión especial: el día de la boda. “Después de decidir mantener en privacidad nuestra relación, les abrimos las puertas en un día especial. 28/10/22?, escribieron las modelos en sus cuentas de Instagram y publicaron un video donde se puede ver algunos momentos compartidos por la pareja. El clip finaliza con un tierno beso entre las modelos enfrente de la Oficina de Matrimonios en San Juan Puerto Rico, donde decidieron dar el sí, para celebrar el amor.

Pero ¿Quiénes son estas bellas mujeres? Mariana es una argentina de 26 años, que nació en Burzaco, Buenos Aires. Estudió periodismo, pero comenzó a trabajar como modelo y eso la llevó a ganar el certamen de belleza Miss Argentina 2019 y luego a trabajar con grandes marcas. En el pasado, en diversas ocasiones mostró su apoyo hacia los movimientos feministas en contra de la violencia de género. Por otro lado, Fabiola, nació en Puerto Rico y a la edad de 22 años ya contrajo matrimonio. En la actualidad trabaja con reconocidas agencias de modelos, por lo que tiene diversos trabajos con empresas internacionales. Hace algún tiempo atrás la joven llegó a protagonizar las campañas de Mac, la reconocida marca de belleza.