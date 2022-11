¿Amigas o enemigas? Qué opina realmente Belinda acerca de Danna Paola

Las estrellas pop latinas están llegando cada vez más alto a nivel internacional. Un claro ejemplo de esto son Belinda y Danna Paola. Pues, ambas se volvieron exponentes del género en México, para luego exportarlo al mundo. Además, nos resultan personalidades muy familiares porque las vimos crecer en nuestras pantallas, debido a que desde pequeñas formaron parte de importantes telenovelas. Ahora, a sus 33 y 27 años, respectivamente, las artistas se han hecho de renombre también como actrices de las series más exitosas del streaming.

A Danna Paola la pudimos ver interpretando a Lucrecia Montesinos en la célebre ‘Élite’, papel con el que se ganó el reconocimiento internacional. Belinda, por su parte, regresó a la actuación al ponerse en la piel de África en la producción de Netflix ‘Bienvenidos a Edén’. Así, las cantantes estuvieron en boca de todos los fanáticos de las series por algunos meses. Así, comenzaron a llegar rumores de una supuesta rivalidad entre las celebrities. Pues, las dos estaban triunfando en las mismas industrias, lo que para muchos era sinónimo de competencia. Sin embargo, Belinda ha salido a hablar al respecto, derribando todo tipo de falacias.

Las declaraciones de Belinda acerca de su enemistad con Danna Paola

En una reciente entrevista para Ventaneando, Belinda ha hablado acerca de cómo ve a Danna Paola, desmintiendo todos los rumores de enemistad que existen entre ambas. Es más, la intérprete de ‘Luz Sin Gravedad’ confesó que le encantaría colaborar con la cantante de ‘Mala Fama’ en alguna ocasión, puesto que se considera una gran admiradora de su trabajo.

“A Danna Paola la admiro mucho, me parece una mujer muy talentosa, trabajadora. La admiro demasiado, le deseo siempre lo mejor”, reveló Belinda en conversación con el periodista del programa de TV Azteca. Luego, el especialista en espectáculos le preguntó de inmediato si colaboraría con la artista, a lo que la ex novia de Christian Nodal respondió: “Me encantaría, por supuesto, ¿por qué no? Además, amo colaborar con mujeres. Las dos hemos estado en nuestras cosas, ocupadas, pero si se da en un futuro una colaboración y que sea algo que nos emocione a las dos, que nos inspire, por supuesto que sí”.

DANNA PAOLA AFIRMÓ SU IDEAL DE QUE LAS MUJERES DEBEN APOYARSE. FOTO: INSTAGRAM @DANNAPAOLA

Esta no es la primera vez que una de las cantantes halaga a la otra de manera pública. En marzo, Danna Paola sufrió la partida de su abuela, por lo que Belinda no dudó en mandarle mensajes de apoyo. Danna estuvo verdaderamente agradecida con ese gesto y, tiempo más tarde, compartió una fotografía en la que abraza a la española con la leyenda “las mujeres estamos para apoyarnos, no para competir”.