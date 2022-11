¿Lo tiró? Dayanara Torres reveló qué hizo con el vestido de su boda con Marc Anthony

Los objetos que nos recuerdan a las ex parejas, ¿se guardan o se botan? Este es uno de los dilemas sociales que recobró protagonismo en las últimas horas después de que se filtrara una entrevista de Dayanara Torres. Pues, la modelo y actriz puertorriqueña reveló que aún guarda el valioso vestido de novia que llevó al altar en su boda con Marc Anthony, el cantante salsero con quien estuvo desde el año 2000 hasta el 2004.

A pesar de que pasaron más de veinte años desde aquella noche mágica de bodas, la ex Miss Universo 1993 ha decidido guardar bajo llave su vestido de ensueño. Así lo confirmó Dayanara Torres en una reciente edición del programa ‘El gordo y la flaca’, donde fue invitada especial. Fue el presentador Raúl de Molina quien aprovechó la visita de la bella mujer de 48 años para consultarle acerca de su vestido de novia. “¿Cuando tú te casaste cuántos vestidos te hiciste?”, preguntó De Molina.

DAYANARA TORRES Y MARC ANTHONY DIERON EL SÍ EN EL 2000. FOTO: ARCHIVO

La respuesta de Dayanara llegó de inmediato: “Uno. Me lo hizo Reem Acra. Era hermoso. El velo era una cantidad de pies y pies y pies”. En seguida, el conductor preguntó si todavía conservaba el vestido en su placard, a lo que la ex de Marc Anthony contestó: "Lo tengo guardado herméticamente, con aceites para que no se dañe. Si lo vas a tocar te tienes que poner guantes para que los aceites no lo dañen”.

Finalmente, De Molina quiso saber si la artista querría volver a casarse luciendo el mismo vestido. En ese momento, se sintieron risas en el estudio mientras Dayanara aseguró que no lo haría, que sólo lo guarda por los lindos recuerdos así como por la esperanza de que alguna niña en la familia lo lleve en un futuro. “No, eso lo guardas por memorias o por una niña. Mi sobrina”, reveló Torres haciendo mención a Andrea, a quien de cariño llama “Colors”.

Pero en caso de que Andrea no quiera casarse, aseguró que le podría prestar el vestido de bodas a la novia de alguno de los hijos que tuvo con Marc, Cristian y Ryan Adrián Muñiz. “¡El vestido es hermoso!”, concluyó Dayanara. Es que se trata de un espectacular diseño color perla que cuenta con hombros descubiertos; una pieza elegante y sencilla que destacó por el gran escote de diamantes.

El otro objeto de bodas que sí botó Dayanara

El vestido de novia no es lo único que Dayanara conserva en su armario. Pues, revisando sus objetos, se dio cuenta que aún guarda la corona brillante que puso sobre el velo en la noche de su boda. Sin embargo, su amigo Jomari Goyso le aconsejó tirarla como broma: “OK, empecemos a sacar esto de aquí”. A diferencia del vestido, Torres le hizo caso a su amigo y contestó: “¡Sácalo!”.