El diario de noel: La película que te emocionara por completo

Netflix sigue sumando nuevos atrapantes y exquisitos estrenos a su pantalla de main stream adentrados a la navidad, ya hemos visto el caso de la película Navidad de Golpe, y que marcó el gran regreso de Lindsay Lohan. Ahora se suma otra importante trama llena de recuerdos, 'El diario de Noel', la historia que pisa fuerte en el corazón de centenares de familias que te traemos cómo recomendación.

¿De qué trata?

Cuenta sobre la vida del novelista exitoso, Jake (encabezado por Justin Hartley), quién regresa a la casa de su infancia en Navidad, para terminar de ordenar y limpiar todo el hogar luego del fallecimiento de su madre y ver el asunto de la herencia dejada, hasta que conoce a una joven apuesta que por su parte busca quién es su madre biológica (Barrett Doss), ambos se darán cuenta que una parte del pasado los vuelve a unir.

Producción

La cinta de una duración menos a dos horas está dirigida por Charles Shyer y es una adaptación de la novela de Richard Paul Evans.

Elenco: Justin Hartley (This is Us), Barrett Doss, Essence Atkins, Bonnie Bedelia y James Remar.

El protagonista que se roba miradas

Justin Hartley, cuenta en su Instagram con 2.5 millones de seguidores y es parte del elenco principal de la serie de drama This is Us, disponible en Star Plus pero además de que ello sumó más en el interés por parte de los espectadores hace pocas semanas estuvo en la avant premiere del estreno navideño junto a Sofia Pernas, la actriz con quien está desde ya casi un año.