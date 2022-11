El caliente cruce que enfrentó a dos referentes de Fútbol Picante

La Selección de México se juega todo este miércoles contra Arabia Saudita por la fecha 3 del Mundial de Qatar 2022. Si bien el equipo de Gerardo Martino tiene que ganarle al conjunto asiático, tiene que esperar que Argentina le gane a Polonia. Esta situación difícil e impensada ha generado mucha tensión en el pueblo mexicano, que se traslada a los programas de televisión.

En Fútbol Picante, programa de ESPN, discutieron el periodista David Faitelson y el entrenador Juan Carlos Osorio. "México depende de si mismo, pero eso no sé si es bueno. Un equipo que no ha hecho ningún gol en la Copa del Mundo ahora tiene que hacer cuatro", comenzó diciendo Faitelson.

"Una cosa es jugar replegado y defendiendo para salir de contra. Otra cosa muy diferente es jugar a atacar con la necesidad de ganar. Esto es muy distinto, entonces México tiene chances, pero es muy difícil hacer 3 o 4. Igualmente yo soy optimista y hay que seguir creciendo. Pero hay que atacar", expresó el "Profe" Osorio.

Al decir esto, Faitelson arremetió duramente: "Les pido a todos que dejen de vender humo. México está eliminado. Estamos esperando que México haga cuatro goles cuando no ha ni pateado al arco en 180 minutos. No le vendamos a la gente optimismo cuando no hay oportunidades".