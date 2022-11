Qué fue lo que pasó verdaderamente entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Si tenemos que mencionar una pareja estable dentro del medio del espectáculo, sin dudas Angelique Boyer y Sebastián Rulli se nos vienen a la cabeza automáticamente. Tienen más de diez años juntos y se los ve más consolidados que nunca, aunque recientemente tuvieron un intercambio incómodo del que todo el mundo habló.

La pareja de actores visitó el programa De noche, pero sin sueño de Adrián Uribe donde, además de hablar un poco de su vida privada, se animaron a participar de algunos juegos. Lo que nunca imaginaron es que esto traería conflictos en la pareja.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli se muestran felices y más unidos que nunca.

“Angelique está en una de esas tres cajas y tú vas a pasar a tocar, a sentir, a palpar las manos de esas tres mujeres, que entre ellas está Angelique y tú decidirás, por el bien de tu vida… tendrás que atinarles a las manos de tu mujer”, le dijo Adrián Uribe a Sebastián Rulli mientras presentaba el juego.

Mientras se reían y chacoteaban, el conductor le preguntó al actor si estaba nervioso y si creía que toda esta dinámica le podía traer problemas. A lo que el argentino contesto que sí.

Comenzó el juego y al intérprete le tocó los tres pares de manos y tuvo que dar su veredicto. Nervioso, se animó a descartar en primer lugar a la participante número dos y después procedió a elegir a la tercera. Para su sorpresa, Angelique Boyer era la mujer escondida en la caja número dos, lo que hizo que estallara en risa.

Intentando remontar toda esta situación que puso al argentino muy nervioso, Adrián Uribe le volvió a tapar los ojos, esta vez él le hizo una caricia y le pidió que adivinara quién había sido, solo para volver a obtener una respuesta incorrecta.

Al terminar, el conductor le pregunto a la artista cómo se sentía con lo sucedido. Ella solo atinó a decir: “Que no me conoce, pero no pasa nada, tenemos una vida para conocernos”.

Mira el video completo a continuación:

Los internautas no tardaron en comentar lo sucedido en el programa, pero sobre todo quisieron destacar que a la actriz también le había tocado hacer el mismo desafío y ella sí logró adivinar con los ojos tapados cuáles eran las manos de su pareja. La realidad es que la situación no pasó a mayores, fue tan solo un juego en el que los dos se rieron.

¿Qué opinas de lo sucedido entre Angelique Boyer y Sebastián Rulli?