Por qué Anya Taylor-Joy prefirió ser la protagonista de La Bruja y rechazó la oferta de Disney

El gran interrogante sobre por qué Anya Taylor-Joy rechazó la oferta de Disney para protagonizar La bruja tiene un motivo más que razonable y denota que la actriz no se arrepiente de su postura. Vale destacar que, sin dudas, fue una buena decisión, ya que el film que dirigido por Robert Eggers la precipitó a la fama.

Anya Taylor-Joy y Robert Eggers formaron un tándem muy querido por el público. El cineasta y la actriz se guardan una gran estima, y en particular Taylor-Joy está muy agradecida porque La bruja le dio un gran impulso a su carrera. Lo cierto es que era su primera vez delante de las cámaras y su performance sorprendió positivamente, al punto de que luego fue parte de El secreto de Marrowbone y Múltiple, de M. Night Shyamalan.

Aunque la consagración de Taylor-Joy vino de la mano de la serie de Netflix Gambito de dama, obra responsable de convertirla en una superestrella, la actriz no olvida sus raíces y tampoco cuando no quiso aceptar una oferta de Disney. En una reciente entrevista con Harper’s Bazaar, la intérprete habló y contó lo que supuso La bruja para su carrera.

De esta manera, reveló que decidió anteponer ese proyecto a una oferta que le habían ofrecido desde Disney. Fue precisamente en el 2014 cuando le propusieron protagonizar el piloto de una serie y justo esa invitación coincidió con la llegada del guion de la famosa película de terror.

No se arrepiente: prefirió actuar en La Bruja antes que en Disney

Anya Taylor-Joy es consciente de que su vida habría sido totalmente distinta si hubiese aceptado el trabajo de Disney y no el de Eggers: "Recuerdo que fue el mismo día en que me pidieron participar en un piloto de Disney Channel, y fue tan emocionante que me ofrecieran cualquier cosa que corría por casa como una loca”.

Anya Taylor-Joy interpretando el papel que le abrió las puertas a la fama.

Sin embargo, dijo que no: “Tenía un presentimiento muy bueno con La bruja que me hizo estar dispuesta a renunciar a la experiencia de Disney por lo que me parecía desconocido”. En dicha declaración, Taylor-Joy no ha aclarado cuál era la serie de Disney Channel que le ofrecieron, aunque sí aseguró que no se arrepiente de haber elegido la película en cuestión.

Incluso, está convencida de que esa decisión, tener su primer protagónico en el cine, fue lo que la ayudó a plantearse su trabajo en términos más maduros.

